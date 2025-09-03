حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، توپخانه رژیم صهیونیستی حومه شهرک شبعا در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

شبکه المیادین نیز از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به حومه شهرک الخرایب در جنوب لبنان خبر داد.

خبرنگار المیادین گزارش داد که جنگنده های رژیم صهیونیستی یک ساختمان تجاری را حدفاصل الخرایب و الزاریه را هدف قرار دادند.

همزمان آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که جنگنده های این رژیم اندکی قبل مرکز وابسته به حزب الله را هدف قرار دادند.

وی ادعا کرد که مراکز حزب الله نقض تفاهمات میان این رژیم و لبنان است.