۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

۸۰۰۰ تعاونی در مازندران فعال است

تنکابن- مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: هشت هزار تعاونی فعال در استان وجود دارد و این استان رتبه دوم تشکیل تعاونی‌ها را در کشور داراست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری بعدازظهر پنجشنبه در همایش بزرگداشت هفته تعاون شهرستان تنکابن در مجتمع حبیب ابن مظاهر گفت: بخش تعاون اقتصاد مردمی است که از دل مردم متولد می‌شود، توسط مردم مدیریت و توسعه پیدا می‌کند و می‌تواند بهترین راهکار برای رونق تولید و اشتغال باشد.

وی افزود: سازمان ملل سال ۲۰۲۵ را سال اقتصاد تعاون نامگذاری کرده و این نشان می‌دهد که امروز دنیا نیز به نقش مهم تعاون در مردمی‌سازی اقتصاد پی برده است. ما هم باید در استان مازندران بیش از گذشته به تعاونی‌ها اعتماد کنیم و از ظرفیت آن‌ها بهره ببریم.

باقری با اشاره به جایگاه مازندران در کشور تصریح کرد: این استان رتبه دوم تشکیل تعاونی را در سطح کشور دارد و اکنون حدود ۸ هزار تعاونی فعال هستند، هرچند بخشی از تعاونی‌ها غیرفعال شده‌اند اما دلایل آن برای همگان روشن است و باید با اصلاح شیوه‌نامه‌ها و حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی، زمینه فعالیت پایدار آنها فراهم شود.

مدیرکل تعاون مازندران خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانونی برای مشارکت دستگاه‌های اجرایی در حوزه تعاون ابلاغ شد اما تاکنون شیوه‌نامه اجرایی آن تدوین نشده و این امر موجب کندی اجرای سیاست‌ها شده است.

