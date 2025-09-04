۸۰۰۰ تعاونی در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری بعدازظهر پنجشنبه در همایش بزرگداشت هفته تعاون شهرستان تنکابن در مجتمع حبیب ابن مظاهر گفت: بخش تعاون اقتصاد مردمی است که از دل مردم متولد میشود، توسط مردم مدیریت و توسعه پیدا میکند و میتواند بهترین راهکار برای رونق تولید و اشتغال باشد.
وی افزود: سازمان ملل سال ۲۰۲۵ را سال اقتصاد تعاون نامگذاری کرده و این نشان میدهد که امروز دنیا نیز به نقش مهم تعاون در مردمیسازی اقتصاد پی برده است. ما هم باید در استان مازندران بیش از گذشته به تعاونیها اعتماد کنیم و از ظرفیت آنها بهره ببریم.
باقری با اشاره به جایگاه مازندران در کشور تصریح کرد: این استان رتبه دوم تشکیل تعاونی را در سطح کشور دارد و اکنون حدود ۸ هزار تعاونی فعال هستند، هرچند بخشی از تعاونیها غیرفعال شدهاند اما دلایل آن برای همگان روشن است و باید با اصلاح شیوهنامهها و حمایت جدی دستگاههای اجرایی، زمینه فعالیت پایدار آنها فراهم شود.
مدیرکل تعاون مازندران خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانونی برای مشارکت دستگاههای اجرایی در حوزه تعاون ابلاغ شد اما تاکنون شیوهنامه اجرایی آن تدوین نشده و این امر موجب کندی اجرای سیاستها شده است.
