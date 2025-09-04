  1. سیاست
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

اسلامی با خانواده دانشمند هسته‌ای «شهید فریدون عباسی» دیدار کرد

اسلامی با خانواده دانشمند هسته‌ای «شهید فریدون عباسی» دیدار کرد

معاون رییس‌جمهور با خانواده دانشمند هسته‌ای شهید فریدون عباسی دیدار کرد و یاد و خاطره رییس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با خانواده شهید فریدون عباسی از خدمات ارزنده این استاد پیشکسوت دانشگاه در پیشبرد اهداف و برنامه‌های صنعت هسته‌ای کشور تقدیر کرد.

اسلامی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمندان پرافتخار کشور به ویژه دانشمند شهید فریدون عباسی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران از فداکاری‌ها و مجاهدت‌های آنان در مسیر اعتلای دانش و صنعت هسته‌ای کشور یاد کرد.

گفتنی است فریدون عباسی، سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در جریان تهاجم رژیم غاصب صهیونیستی به کشورمان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

