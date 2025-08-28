  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

اسلامی:همکاری با آژانس منوط به توافق براساس قانون مجلس وتصمیم شعام است

اسلامی:همکاری با آژانس منوط به توافق براساس قانون مجلس وتصمیم شعام است

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ارزیابی خسارات هسته‌ای جنگ تحمیلی ادامه دارد، گفت: همکاری با آژانس منوط به توافق بر اساس قانون مجلس و تصمیم شورای عالی امنیت ملی است.

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد خسارات تأسیسات هسته‌ای در جریان جنگ تحمیلی، اظهار داشت: کارشناسی و ارزیابی خسارات در دست تهیه است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط امنیتی محیط‌های آسیب دیده این اقدام به طور طبیعی زمان بر است در عین حال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از الزامات توسعه علمی کشور است و ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد آخرین وضعیت همکاری با آژانس افزود: بر مبنای رایزنی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وزیر امور خارجه کشورمان چنانچه آژانس برای ترتیبات تداوم فعالیت(arrenge ments) با جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مجلس به توافق برسد، آن زمان شورای عالی امنیت ملی در خصوص همکاری با آژانس تصمیم گیری خواهد کرد.

کد خبر 6572943
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها