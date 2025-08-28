اسلامی:همکاری با آژانس منوط به توافق براساس قانون مجلس وتصمیم شعام است

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد خسارات تأسیسات هسته‌ای در جریان جنگ تحمیلی، اظهار داشت: کارشناسی و ارزیابی خسارات در دست تهیه است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط امنیتی محیط‌های آسیب دیده این اقدام به طور طبیعی زمان بر است در عین حال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از الزامات توسعه علمی کشور است و ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد آخرین وضعیت همکاری با آژانس افزود: بر مبنای رایزنی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وزیر امور خارجه کشورمان چنانچه آژانس برای ترتیبات تداوم فعالیت(arrenge ments) با جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مجلس به توافق برسد، آن زمان شورای عالی امنیت ملی در خصوص همکاری با آژانس تصمیم گیری خواهد کرد.