کامیون تریلی حامل ۱۸ تن انبه خارجی قاچاق در توقیف پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی بونجی شهرستان سیریک روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یکدستگاه کامیون کشنده تریلی مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را که از مسیر چابهار به مقصد بندرعباس در حرکت بود متوقف ودر بازرسی از آن ۱۸ تن انبه خارجی قاچاق کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل شد.