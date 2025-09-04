  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

کامیون تریلی حامل ۱۸ تن انبه خارجی قاچاق در توقیف پلیس

کامیون تریلی حامل ۱۸ تن انبه خارجی قاچاق در توقیف پلیس

بندرعباس-فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون تریلی حامل ۱۸ تن انبه قاچاق در شهرستان سیریک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی بونجی شهرستان سیریک روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یکدستگاه کامیون کشنده تریلی مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را که از مسیر چابهار به مقصد بندرعباس در حرکت بود متوقف ودر بازرسی از آن ۱۸ تن انبه خارجی قاچاق کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل شد.

کد خبر 6579855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها