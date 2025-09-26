به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به همراه مدیرکل دفتر فنی استانداری هرمزگان از روند آغاز عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه در قطعه ۳۲ کیلومتری دوم محور سیریک به سمت میناب بازدید به عمل آورد.
صادقیپور در حین بازدید با اشاره به اهمیت این محور در شبکه ارتباطی استان، اظهار کرد: این پروژه به عنوان بخشی از محور ساحلی شلمچه - کنارک از جایگاه ویژهای در توسعه شرق استان برخوردار است.
وی با تأکید بر تأثیر این پروژه در افزایش ایمنی جادهها، افزود: با توجه به آمار بالای تصادفات و مشکلات موجود در این مسیر، بهرهبرداری از این ۳۲ کیلومتر میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث جادهای خواهد داشت.
معاون عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: این پروژه از جمله پروژههای مهم و مورد انتظار مردم منطقه است و پیگیری مستمر آن در دستور کار قرار دارد.
