بخشدار خارگ: خدمات سفرهای دریایی ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین پور عصر شنبه در نشست با رئیس بندر خارگ از تلاش‌ها و اقدامات این حوزه در زمینه تسهیل سفرهای مسافری تقدیر کرد.‌

بخشدار خارگ با اشاره به اهمیت ارتقای خدمات مسافری و فراهم کردن رفاه شهروندان، گفت: تسهیل سفرهای دریایی و بهبود زیرساخت‌های بندری، ضمن افزایش رضایت مسافران، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی جزیره خارگ دارد.

وی با قدردانی از کارکنان و مدیران بندر خارگ افزود: اقدامات انجام شده در حوزه خدمات مسافری، از جمله ارتقای ایمنی، بهبود سامانه‌های اطلاع‌رسانی و سرعت‌بخشی در فرآیندهای سوار و پیاده شدن مسافران، نمونه‌ای موفق از مدیریت کارآمد در حوزه بندری است.

حسین پور گفت: بندر خارگ واقع در خلیج فارس، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر نفتی و تجاری ایران، علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، مسیرهای دریایی مسافری را نیز پوشش می‌دهد و با امکانات و خدمات مناسب، سفرهای دریایی ایمن و راحتی را برای مسافران فراهم می‌کند.