محمدرضا ستارهشناس کارگردان فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پروژه جدید خود گفت: در حال پیشتولید یک فیلم کوتاه تجربی و یک فیلم کوتاه داستانی هستم. فیلم کوتاه تجربی با محوریت زوم کردن و انعکاسها است و فیلم کوتاه داستانی که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، شهرستان صومعهسرا در حال انجام است، با موضوع «خشکسالی و کمآبی» از دید یک کودک ساخته میشود.
وی درباره ایده ساخت فیلم کوتاه «دنیای دیروز، دنیای امروز» توضیح داد: وقتی به جامعه نگاه میکنم، میبینم که گوشیها و پیامها جای دیدنها و صحبتهای رو در رو را گرفتهاند. با توجه به دوران قبل از گوشیهای هوشمند و رسانههای مدرن، با وجود اینکه ارتباطات در گذشته سختتر بود و امروز آسانتر شده است، اما این ابزارها چالشهای جدیدی در زندگی بسیاری از افراد ایجاد کردهاند. این مسئله من را بر آن داشت تا دیدگاه شخصی خود را درباره این موضوع در قالب فیلم به تصویر بکشم.
این کارگردان در ادامه درباره فیلم کوتاه «مرگی برای زندگی» عنوان کرد: همیشه دوست داشتم عشق را در میان پرندگان به تصویر بکشم. مدتها در این اندیشه بودم و بارها از پرندگان فیلم گرفتم تا اینکه روزی در شهر رشت استان گیلان، به تماشای کبوترهای شهر نشسته بودم، ناگهان کبوتر مادهای را دیدم که در حال مردن بود. همانجا شروع به فیلمبرداری کردم و در حین ضبط، صحنهای عجیب و عمیقا عاشقانه توجه من را جلب کرد؛ جفت آن کبوتر ماده، با حالتی اندوهگین، دور او میچرخید. چند لحظه بعد، کبوتر ماده از دنیا رفت و بلافاصله پس از آن، کبوتر نر که جفتش بود نیز ناگهان جان داد. من این صحنه تأثیرگذار را به صورت کامل و بدون قطع دوربین (به صورت یک سکانس پلان) ثبت کردم.
ستارهشناس تصریح کرد: من بیشتر به سینمای اکسپریمنتال علاقه دارم. در سبک تجربی، میتوانم به فیلمهای کوتاهی مانند «DLS»، «موقعیت ساعت دوازده»، «پایان برای بازگشت»، «چشم تار» و «به زندگی نگاه کن» اشاره کنم که آخرین مورد چند ماه پیش در جشنواره بینالمللی گربهسیاه بولیوی، از بین ۴۰۰۰ فیلم کوتاه، برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه تجربی شد. جدا از این نوع ساختار، به فیلمهایی که باعث تفکر در ذهن بیننده میشوند نیز علاقه دارم. در این حوزه میتوانم به آثار دیگری از خودم مانند «بدون مرز»، «مرگی برای زندگی» و «دنیای دیروز، دنیای امروز» اشاره کنم.
وی تاکید کرد: در فیلمسازی از مسائل مختلفی مانند فیزیک زمان، موقعیتهای اجتماعی، مضامین فلسفی، موضوعات فرهنگی و زیباییهای طبیعت الهام میگیرم و به طور خاص به تصاویر و لحظههایی که ممکن است توسط دیگران دیده شوند اما عمیقا مورد توجه قرار نگیرند، علاقه دارم. این عناصر میتوانند منبع الهام طرحهای فیلمهای من باشند.
ستارهشناس در پایان درباره وضعیت فیلمسازی در استان گیلان گفت: استان گیلان از نظر جغرافیایی دارای طبیعت بسیار سرسبزی است و از نظر فرهنگی و هنری نیز جایگاه قابلتوجهی دارد و هنرمندان و فیلمسازان بسیار خوبی از این استان پرورش یافتهاند و در سطح ملی و بینالمللی نیز حضور پررنگی دارند.
