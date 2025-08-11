به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «مرگی برای زندگی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا ستاره‌شناس در پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوچک آماتور هایکو ۲۰۲۵ در هندوستان حضور دارد.

فیلم کوتاه «مرگی برای زندگی» در یک برداشت (پلان سکانس) فیلمبرداری شده است و درباره کبوتر ماده‌ای است که مرده و جفتش نیز با دیدن این صحنه می‌میرد.

این فیلم کوتاه تا کنون در جشنواره‌های بین الملی مختلفی مانند جشنواره بین‌المللی کلاکاری هندوستان، جشنواره بین المللی فیلم BLOW-UP ARTHOUSE شیکاگو، جشنواره بین المللی فیلم لابوهم روسیه و… حضور داشته است و فینالیست فیلم موج نو بوسان کره، برنده جایزه ویژه بخش اکسپریمنتال جشنواره گربه سیاه بولیوی، نامزد جشنواره فیلم لانسیلوتو آل سینما ایتالیا و … شده است.

محمدرضا ستاره شناس فیلم های کوتاهی همچون «موقعیت ساعت دوازده»، «DLs»، «بدون مرز»، «چشم تار»، «شهرداری باران»، «تار دید»، «دنیای دیروز، دنیای امروز»، «پایان برای بازگشت»، «مرگی برای زندگی»، «به زندگی نگاه کن» و … را در کارنامه هنری خود دارد.

نمایش آثار این جشنواره از ۱۳ و ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۲ و ۲۳ شهریور ۱۴۰۴) در مدرسه لاینز، نزدیک اداره پست مرکزی، پالاکاد در ایالات کِرالا در جنوب کشور هند انجام خواهد شد و اعلام جوایز و توزیع آن‌ها ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۳ شهریور ۱۴۰۴) خواهد بود.