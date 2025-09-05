انسداد مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال؛ تردد نیمه سنگین در هراز

علی صادقی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران – شمال به علت انجام عملیات عمرانی تا اطلاع ثانوی مسدود است و مسافران میتوانند از محور جایگزین کرج – چالوس برای تردد استفاده کنند.
وی افزود: در محور هراز، در محدوده سهراهی چلاو، ترافیک نیمهسنگین و در برخی مقاطع سنگین گزارش شده است.
به گفته صادقی، در محورهای کندوان، کیاسر و سوادکوه، تردد بهصورت عادی و روان جریان دارد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با بیان اینکه هماکنون هیچگونه انسداد خاصی به جز آزادراه تهران – شمال در مسیرهای مواصلاتی استان وجود ندارد، توصیه کرد: مسافران پیش از سفر از آخرین وضعیت جادهها مطلع شوند و زمان سفر خود را مدیریت کنند.
به گزارش مهر، محدودیتهای ترافیکی از ظهر چهارشنبه در راههای مازندران شروع شد و برای تخلیه بار ترافیکی، محور کندوان بعدازظهر جمعه بهصورت یکطرفه خواهد شد.
نظر شما