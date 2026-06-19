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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

جاده چالوس یکطرفه شد

جاده چالوس یکطرفه شد

چالوس -سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران‌شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی،گ در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان، از اعمال محدودیت ترافیکی در محور کندوان و آزادراه تهران‌شمال خبر داد.

وی اظهار داشت: مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران‌شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و یک‌طرفه شده است. در حال حاضر تردد در مسیر شمال به جنوب این محورها باز بوده و ترافیک در محدوده‌های سیاه‌بیشه و ولی‌آباد به صورت نیمه‌سنگین گزارش شده است.

صادقی در ادامه با اشاره به وضعیت سایر محورهای استان تصریح کرد: تردد در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت دوطرفه و روان در جریان است و هیچ پدیده خاص جوی که موجب اختلال در رفت‌وآمد شود، مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در پایان تأکید کرد که این محدودیت‌ها با هدف کاهش بار ترافیکی و تسهیل در تردد مسافران اعمال شده است و از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و احتیاط کامل در جاده‌ها تردد کنند.

کد مطلب 6864953

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