جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی،گ در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان، از اعمال محدودیت ترافیکی در محور کندوان و آزادراه تهرانشمال خبر داد.
وی اظهار داشت: مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهرانشمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و یکطرفه شده است. در حال حاضر تردد در مسیر شمال به جنوب این محورها باز بوده و ترافیک در محدودههای سیاهبیشه و ولیآباد به صورت نیمهسنگین گزارش شده است.
صادقی در ادامه با اشاره به وضعیت سایر محورهای استان تصریح کرد: تردد در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت دوطرفه و روان در جریان است و هیچ پدیده خاص جوی که موجب اختلال در رفتوآمد شود، مشاهده نمیشود.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در پایان تأکید کرد که این محدودیتها با هدف کاهش بار ترافیکی و تسهیل در تردد مسافران اعمال شده است و از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و احتیاط کامل در جادهها تردد کنند.
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