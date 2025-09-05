برگزاری دوره حضوری توانمندسازی طلاب در پاسخگویی به شبهات اعتقادی

به گزارش خبرنگار مهر، دوره حضوری توانمندسازی طلاب در پاسخگویی به شبهات اعتقادی به همت اداره تبلیغات اسلامی حوزه علمیه برگزار میشود.
این دوره ویژه طلاب و پژوهشگران حوزوی و در قالب ۱۶ جلسه علمی و مهارتی برگزار خواهد شد.
از مزایای شرکت در آن بهرهمندی از اساتید مجرب و متخصص، اعطای گواهینامه الکترونیکی معتبر از سوی مرکز ملی پاسخگویی و اولویت برای حضور در دورههای تکمیلی و پیشرفته است.
شرایط ثبت نام دارا بودن حداقل مدرک سطح ۲ حوزوی و تعهد به حضور منظم و فعال در تمامی جلسات و پرداخت ۲۵۰٬۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
تاریخ شروع دوره از ۲ الی ۲۴ مهر ۱۴۰۴ در روزههای چهارشنبهها (عصر) و پنجشنبهها (صبح) است.
محل برگزاری قم، بلوار امین، بعد از تقاطع سهراه سالاریه، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی است.
علاقمندان برای ثبت نام از تاریخ ۱۳ الی ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ به صورت آنلاین از طریق لینک https://mmps.ir/BwFSe میتوانند اقدام کنند.
یادآور میشود سرفصلهای آموزشی دوره شامل شبهات الحاد مدرن، فلسفه آفرینش انسان، مسئله شر و تعارضات الهیاتی آن، چرایی نیاز بشر به دین، بررسی وجود اعجاز در قرآن، حیات برزخی و سماع موتی، آسیبشناسی معنویتهای نوپدید، چالشهای حقوق زن در احکام اسلامی، شبهات ورود اسلام به ایران، روششناسی پاسخ به شبهات اعتقادی، مخاطبشناسی پرسشگران دینی
و آشنایی با جریانها و مراکز تولید شبهات دینی است.
نظر شما