اتحاد شیعه و سنی میوه‌ درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح جمعه در نشست جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع)، ضمن تبریک ایّام ولادت با سعادت پیامبر اعظم؛ حضرت محمد (صلوات الله علیه) و امام جعفر صادق علیه السلام و گرامیداشت هفته وحدت، گفت: اتحاد شیعه و سنی در این سرزمین، یکی از میوههای درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران است.
وی در ادامه به تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در دوم شهریورماه پرداخت و افزود: نخستین فرمایش معظم لَه در آن جلسه، پیرامون علت دشمنی آمریکا با ایران بود. کسی در اصل دشمنی آمریکا با ملت ایران هیچ شک و شبههای ندارد و مانند روز بر همگان روشن است که طی ۴۵ سال گذشته یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تا به امروز علی الدوام استمرار داشته و یک لحظه هم متوقف نشده است و به صورتهای گوناگون در ساختارهای مختلف سیاسی و اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی آمریکا آن را شاهد بوده ایم؛ صدها نهاد در ساختار آمریکا، شیوهها و انواع و اقسام دشمنیها را با جمهوری اسلامی ایران طراحی میکنند.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) ادامه داد: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند که ما به صورت همزمان درگیر چهار نوع جنگ هستیم؛ هم جنگهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و هم جنگ نظامی. یعنی امروز استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، در چهار عرصه مهم با دستگاههای پیچیده همه درگیر دشمنی با جمهوری اسلامی ایران هستند.
حجت الاسلام کلانتری گفت: کشورهای اروپایی، سگ هار استکبار یعنی رژیم سفاک صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، و قارونهای حوزه خلیج فارس همه گاو شیرده و زیر مجموعه این رأس استکبار جهانی و فرعون زمانه هستند و همه این کشورها شبکههایی به هم پیوسته و در اختیار این رژیم مستکبر جهانی میباشند که برای مقابله و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران، انواع نقشه و دسیسهها را طراحی میکنند.
وی با بیان اینکه دشمنی بین ایران و آمریکا، اعتقادی است، ادامه داد: آنها میتوانند مشکلات و دعوای خود را با کشورهای چین و روسیه با مذاکره و تبادل نظر حل کنند، زیرا دعوای بین آنها زیرساختی، اعتقادی و آرمانی نیست، اما دعوا و دشمنی آنان با ایران صد درصد زیرساختی و اعتقادی میباشد.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) افزود: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل توحید ستون فقرات نظام اسلامی است و توحید در ولایت که کشور ما بر اساس همین اصل هدایت میشود، پس پذیرش این امر برای دشمن قابل قبول نیست.
حجت الاسلام کلانتری گفت: تمام این دشمنیها به تضاد بین «توحید و شرک» و «الله و شیطان» برمیگردد که این هیچگاه حل شدنی نیست. آمریکا و استکبار جهانی از ما میخواهند که مستقل نباشیم، یعنی هر چیزی که آنان بیان میکنند ما باید بدون قید و شرط بپذیریم و مطیع آنها باشیم.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) ضمن انتقاد از اظهارات برخی افراد خود فروخته و غربزده در کشور، افزود: در کشور افرادی حضور دارند که اهل آگاهی و مطالعه نیستند و بیتوجه به ریشه مشکلات بین ایران و آمریکا، بیان میکنند که اگر رجال و بزرگان کشور کمی نرم و منعطفتر باشند مشکل حل خواهد شد.
وی ادامه داد: به وضوح شاهد هستیم کشورهایی که آمریکا با آنها به ظاهر رابطه دوستانه دارد، نهتنها استقلالی از خود ندارند بلکه در حال باج دادن و تأمین منابع مالی این استکبار جهانی به شیوههای مختلف هستند؛ نمونه بارز آن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میباشند.
حجت الاسلام کلانتری با بیان اینکه حربه امروز دشمن برای براندازی نظام، ایجاد اختلاف، آشوب و درگیری خیابانی است، گفت: پس از اعمال تحریمهای گوناگون، ایجاد رعب و وحشت، به کارگیری فضاهای مجازی و … بر اساس محاسبه غلط به این نتیجه رسیدند که ملت ایران خسته هستند و اکنون فقط ۲۴ ساعت برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران زمان لازم است اما یک مرتبه با یک مشت گره کرده و مستحکم روبرو شدند که چنان به صورت آنها اصابت کرد که آنها را نیم قرن به عقب برگرداند، یعنی به این نتیجه رسیدند که باید همان کاری را که در اوایل انقلاب انجام دادند، یعنی ایجاد آشوب و تفرقه را در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد: امروز وحدت یکی از نیازهای اصلی و اساسی جامعه است.
حجت الاسلام کلانتری افزود: کسانی که در پی تغییر پارادایم هستند، قصد دارند که همین نقطه یعنی وحدت و همدلی ملت جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار دهند. شرایط حال حاضر اینقدر حساس میباشد که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بارها بر همدلی سران سه قوه تاکید کردهاند، هیچگاه چنین چیزی در تاریخ وجود نداشته است و این هوشمندی رهبری جمهوری اسلامی ایران را میرساند، اینکه ایشان بر همکاری با دولت تاکید دارند و بارها بیان کردند که هیچ وزارتخانهای بدون وزیر نماند و خواستههایی که دولت دارد را مجلس سریع اجابت کند و حتی زمانی که دولت اعلام کرد که قصد مذاکره دارد، حضرت آقا با آنها و انجام مذاکره غیر مستقیم موافقت کردند، که همه اینها برای شکلگیری این وحدت بود تا به یک مشت گره کرده در دهان استکبار جهانی تبدیل شود.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) گفت: بحمدالله این وحدت و انسجام بین «مردم»، بین «مسئولین» و بین «مردم و مسئولین» وجود دارد و حضرت آقا از آن به اتحاد مقدس تعبیر کردند که جداً این اتحاد از هر شمشیری برندهتر میباشد. این انسجام میلیونی چیزی بود که دشمنان نتوانسته بودند آن را محاسبه کنند و این اتحاد، آنها را در جهان سرافکنده و خجالت زده کرد.
حجت الاسلام کلانتری با بیان اینکه «اتحاد» با «نقد منصفانه» هیچ منافاتی ندارد، تصریح کرد: نقد به معنای واقعی کلمه به هیچ وجه منفی نیست بلکه صد درصد مثبت، کمککننده و یاری دهنده میباشد. اگر در یک وزارتخانه یا یک نهادی ایراد وجود دارد باید آن را بیان و راهکار رفع آن را نیز ارائه دهیم این به معنای نقد صحیح و درست میباشد و با مچ گرفتن، فحاشی کردن و درگیرشدن متفاوت است.
