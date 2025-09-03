به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مازندرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی آیات قرآن و احادیث بر ضرورت احیای سنت قرض‌الحسنه، تاکید کرد و گفت: این تکلیف بر همه مسلمانان است که نسبت به ترویج این سنت نبوی و علوی تلاشی گسترده داشته باشند.

وی، قرض‌الحسنه را یکی از راه‌حل‌های چالش‌های اقتصادی دانست و ادامه داد: کشور با بحران‌های بزرگ اقتصادی روبروست، عده‌ای حل این بحران‌ها را در مکاتب اقتصادی غربی جستجو می‌کنند در صورتی که سال‌هاست نه تنها این بحران‌ها حل نشده بلکه روز به روز بزرگ‌تر و گسترده‌تر می‌شود.

دبیر همایش ملی ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه افزود: این همایش برای این منظور برگزار می‌شود که قدمی هرچند کوتاه برای ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه بردارد. فرهنگی که برآمده از قرآن است و در روایات ما بر آن تاکید بسیاری شده است.

مازندرانی گفت: قطعاً و مسلماً چاره بسیاری از دردهای اقتصادی در ترویج همین فرهنگ نهفته است. اما متأسفانه رویکرد نظام غربی در اقتصاد سبب شده روز به روز صندوق‌های قرض‌الحسنه محدودتر و محدودتر می‌شوند.

وی ادامه داد: علی رغم مبانی اعتقادی و حمایت‌های مقام معظم رهبری و حتی برنامه هفتم توسعه که بر تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه تاکید دارد، صندوق‌های قرض‌الحسنه در شرایط بسیار بدی قرار دارند و برای کوچک‌ترین مجوزها دچار مشکل هستند.

دبیر همایش ملی ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌توانند خدمات بسیاری ازجمله کنترل تورم، افزایش اعتماد عمومی به دولت، گسترش همکاری‌های اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی، ارتقا سرمایه‌های اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش فقر به دولت و مردم ارائه دهند.

مازندرانی گفت: این همایش بر آن است که با تبیین علمی موارد فوق مطالبه حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه را یک مطالبه عمومی بنماید.

لازم به ذکر است نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه نمایندگان شهرهای استان فارس در مجلس شورای اسلامی، صندوق‌های قرض‌الحسنه استان فارس و برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه بزرگ کشور، مسئولین اقتصادی استان فارس و علما و اندیشمندان حضور دارند.

سخنرانان اصلی این نشست نیز، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جواد باغبانی معاون نظارت بر فعالیت‌های غیر بانکی بانک مرکزی و آیت‌الله لطف اله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز خواهند بود.