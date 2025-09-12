حجتالاسلام والمسلمین سیدمحیالدین طاهری، دبیر جامعه روحانیت شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح ابعاد مختلف تبیین در دین اسلام پرداخت و آن را یکی از وظایف اصلی پیامبر (ص) و پیروان ایشان برشمرد.
وی با اشاره به اینکه تبیین دستورات الهی برای هدایت بشر به سوی سعادت ضروری است، گفت: جهاد تبیین یک وظیفه عمومی برای تمام مسلمانان متدین بهویژه روحانیون و کسانی است که تریبون در اختیار دارند. این امر از وظایف دینی محسوب میشود و تمام پیروان پیامبران نیز مکلف به انجام آن هستند.
دبیر جامعه روحانیت شیراز به پیامدهای غفلت از جهاد تبیین اشاره کرد و افزود: همانند بسیاری از موارد که از بحث اصلی دور شدهایم، در بحث تبیین نیز شاهد این انحراف هستیم. زمانی که ما از تبیین غفلت میکنیم، دشمنان به جای ارزشهای الهی، افکار و عقاید خود را به جامعه القا کرده و ضد ارزشها را به عنوان ارزش معرفی میکنند.
حجت الاسلام طاهری با تأکید بر اینکه اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی در این راستا گام برمیدارند، این پدیده را خطری بزرگ برای دین و ارزشهای اصیل اسلامی دانست و گفت: این جریانات، ضد دین و ضد ارزش را تبیین کرده و به خورد جامعه میدهند.
وی با اشاره به شناخت دشمن از عظمت اسلام، قرآن و اهل بیت (ع)، ادامه داد: دشمن به این نتیجه رسیده است که تنها راه نجات خود و استعمار جهانی، جلوه دادن ضد ارزشها به عنوان ارزش و دور کردن انسانها از مسیر واقعی است.
همگان موظفند در مسیر جهاد تبیین گام بردارند
دبیر جامعه روحانیت شیراز وظیفه همگانی در روشنگری و تبیین مسائل کلان جامعه و فرمایشات نایب امام زمان (عج) را مورد تأکید قرار داد و افزود: این وظیفه بر عهده قلم به دستان، اصحاب رسانه، دانشگاهیان و بهویژه روحانیت است. تمامی کسانی که تریبونی در اختیار دارند، مکلفاند اجازه ندهند دشمن این جایگاه مهم را تصاحب کند.
حجت الاسلام طاهری هشدار داد که اگر روشنفکران و مسلمانان آگاه در تبیین ارزشها کوتاهی کنند، افراد خودفروخته و منحرف جای آنان را گرفته و اذهان جامعه را منحرف خواهند کرد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز به دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: مردم در این دوران، خود را ثابت کردند، اما دشمن که ضربه بزرگی خورد، با دروغپردازی تلاش میکند ارزشها را از بین برده و جامعه را به سمت لاابالیگری سوق دهد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز در پایان، لزوم همکاری و اتحاد همگان برای موفقیت در این مسیر را یادآور شد و تصریح کرد: همگان موظفند در مسیر جهاد تبیین گام بردارند.
