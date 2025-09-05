خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- مختار رحیمی: کمبود پزشک متخصص در شهرستان سیریک به معضلی جدی برای شهروندان تبدیل شده و نبود خدمات درمانی تخصصی، مردم را ناچار به سفرهای طولانی و پرهزینه به شهرستان‌های همجوار میناب و بندرعباس کرده است.

این شهرستان با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر کمبودهای زیادی در حوزه بهداشت و درمان و بخصوص کمبود پزشک متخصص نیز دارد، که برای حل این مشکلات نیازمند نگاه ویژه‌ای به دولت چهاردهم برای تأمین منابع و رفع کمبودهای و چالش‌هایی در این حوزه دارند، تا خدمات‌رسانی به مردم بهتر انجام شود.

اهمیت بهداشت و درمان و چالش‌های شهرستان سیریک

یکی از مؤلفه‌های حیاتی برای سلامت جامعه، توجه به کمبودها در حوزه بهداشت و درمان است. دولت‌ها معمولاً با تخصیص منابع و نگاه ویژه خود می‌توانند زمینه پیشرفت و توسعه درمانی را در مناطق مختلف کشور فراهم آورند. در مقابل، بی‌توجهی به این مشکلات می‌تواند به ایجاد چالش‌های جدی برای کشور و مسئولان منجر شده و نارضایتی‌های مردمی را به دنبال داشته باشد. اگرچه دولت‌های گذشته تلاش‌های بسیاری در این حوزه انجام داده‌اند، اما در نقاط کمتر توسعه‌یافته مانند شهرستان سیریک، هنوز کمبودها و مشکلاتی وجود دارد که نیازمند اقدامات اساسی برای رفع نگرانی‌های مردم در حوزه سلامت است. شهرستان سیریک، با وجود خدماتی که ارائه می‌شود، نیازمند توجه بیشتر مسئولان برای رفع کمبودهای موجود در بخش‌های مختلف بهداشتی و درمانی است.

کمبود پزشک متخصص معضلی جدی در سیریک

وجود تعداد کم پزشکان متخصص در سیریک به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای درمانی و بهداشتی مردم این منطقه نیست. با توجه به رشد چشمگیر جمعیت منطقه در سال‌های اخیر، مردم انتظار دارند که زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان نیز متناسب با توسعه و پیشرفت استان هرمزگان و کشور تقویت شود. تأمین پزشک متخصص و حتی پرستار، یکی از چالش‌های اصلی مراکز درمانی سیریک است که نیازمند تدابیر ویژه وزارت بهداشت در دولت چهاردهم است.

مردم شهرستان سیریک امیدوارند که با توجه ویژه دولت و وزارت بهداشت، کمبود پزشک متخصص هرچه سریع‌تر جبران شود تا حق دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی برای شهروندان این منطقه محروم محقق گردد. انتظار می‌رود وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به جای وعده‌های تکراری، اقدام فوری و عملیاتی برای رفع این کمبود انجام دهند.

لزوم توجه دولت چهاردهم به مصوبات دولت سیزدهم و اجرای آن‌ها

در دولت سیزدهم، شهید رئیسی مصوباتی در حوزه بهداشت و درمان برای این منطقه تصویب کرده بودند که شامل توسعه و تجهیز بیمارستان، تأمین نیروی انسانی و کادر درمانی متناسب با نیاز شهرستان، و تأمین چندین دستگاه آمبولانس بود. نیاز است که دولت چهاردهم به این مصوبات توجه ویژه داشته و علاوه بر اجرای آنها، گام‌های مؤثری برای کاهش مشکلات این شهرستان در حوزه سلامت بردارد.

پیامدهای سنگین کمبود پزشک در سیریک

نبود پزشک متخصص در سیریک بر کیفیت زندگی، اقتصاد خانواده‌ها و حتی روحیه مردم تأثیر منفی گذاشته است. خانواده‌های کم‌درآمد توان پرداخت هزینه‌های رفت‌وآمد و درمان در شهرهای دیگر را ندارند و گاه از ادامه درمان منصرف می‌شوند که سلامت آنها را به‌شدت تهدید می‌کند. کمبود پزشک متخصص علاوه بر فشار مالی، به افزایش مشکلات جسمی و روانی مردم نیز منجر شده است. بیماران دیرتر درمان می‌شوند و در موارد اورژانسی، فاصله طولانی تا مراکز درمانی می‌تواند جان بیماران را به خطر اندازد.

توزیع ناعادلانه منابع معضلی دیرینه در شبکه بهداشت و درمان

یکی از چالش‌های اصلی نظام سلامت کشور، تمرکز پزشکان در شهرهای بزرگ است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد پزشکان کشور در کلان‌شهرها مستقر هستند، در حالی که برخی از شهرستان‌های شرق هرمزگان مانند سیریک، جاسک و بشاگرد همچنان از پزشک متخصص محروم‌اند. تا زمانی که انگیزه و امکانات لازم برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم فراهم نشود، صرفاً افزایش ظرفیت تولید پزشک، راهگشا نخواهد بود.

لزوم استفاده از راه‌حل‌های مکمل و مشوق‌ها برای جذب پزشکان متخصص

کارشناسان و مردم مناطق محروم شرق هرمزگان بر این باورند که اگر دولت بتواند بسته‌ای جامع از مشوق‌ها شامل تقویت دوره‌های تعهد خدمت، مشوق‌های مالی، بهبود زیرساخت‌های درمانی، و تأمین امنیت شغلی پزشکان را ارائه دهد، افزایش ظرفیت پزشک می‌تواند به نفع مناطق محروم باشد. در غیر این صورت، این افزایش صرفاً به رشد کمی منجر خواهد شد.

در مجموع، مصوبه افزایش ظرفیت جذب پزشک می‌تواند گامی مثبت برای مناطق محروم باشد، به شرطی که با سیاست‌های مکمل و رویکردی عدالت‌محور همراه شود. بدون برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع پزشکان، این افزایش ممکن است تنها آمار را بالا ببرد و نه کیفیت خدمات درمانی را در مناطق نیازمند. دلایل اصلی این ناکامی نیز توزیع نامتوازن پزشکان است؛ حتی با افزایش ظرفیت فارغ‌التحصیلان، پزشکان همچنان تمایل به کار در شهرهای بزرگ دارند.

زیرساخت‌های ضعیف درمانی، نبود تجهیزات کافی، نبود بیمارستان‌های بزرگ، و کمبود امکانات رفاهی همگی از عواملی هستند که پزشکان را از ماندن در این مناطق دلسرد می‌کنند.

لزوم ایجاد مشوق‌های مالی و رفاهی برای جذب متخصصان به شهرستان سیریک

مسئولان حوزه سلامت سیریک ضمن تأیید این کمبودها، راه‌حل‌هایی را برای برون‌رفت از این وضعیت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مطرح کردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان سیریک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از راهکارهای اصلی، ایجاد مشوق‌های مالی و رفاهی برای جذب متخصصان به شهرستان است، همچنین توسعه کلینیک‌های تخصصی و راه‌اندازی کلینیک سیار می‌تواند بخشی از مشکل را برطرف کند.

وی افزود: درخواست ما از وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تأمین فوری پزشک متخصص در حوزه‌های حیاتی است، علاوه بر این، تقویت زیرساخت‌های درمانی و ایجاد امکانات رفاهی برای پزشکان می‌تواند زمینه ماندگاری آنان در شهرستان را فراهم کند.

مدنی، با اشاره به اینکه، همزمان با هفته دولت سال جاری بخش تصویربرداری پیشرفته بیمارستان امام سجاد (ع) سیریک که با همکاری خیرین و دانشگاه علوم پزشی احداث شده بود به بهره برداری رسید، تصریح کرد: این بخش که شامل دستگاه‌های سی تی اسکن، رادیولوژی دیجیتال و سونوگرافی است در سرعت و دقت در تشخیص بیماری‌ها به کادر درمان کمک می‌کند و از مراجعه بیماران به مراکز درمانی دیگر شهرها جلوگیری خواهد کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان سیریک تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در تشخیص و درمان بیماری‌ها، منجر به کاهش قابل توجه بار مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌های همجوار و ارتقای شاخص‌های سلامت در منطقه خواهد شد.

بیمارستان سیریک ارتقا می‌یابد

‌

رئیس شبکه بهداشت و درمان سیریک، گفت: بیمارستان سیریک با دریافت کد بیمارستانی مستقل، از وضعیت درمانگاه بستری ۳۲ تخت بستر خارج شده و به یک بیمارستان ۶۴ تخت خواب بستر ارتقا پیدا می‌کند؛ این ارتقا علاوه بر افزایش ظرفیت بستری بیماران، امکان توسعه بخش‌ها و راه‌اندازی خدمات تخصصی بیشتری را برای مردم منطقه فراهم خواهد کرد.

وی اضافه کرد: این اقدام به معنای افزایش امکانات درمانی، جذب نیروی انسانی متخصص، توسعه تجهیزات پزشکی و ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان سیریک است و می‌تواند نقش مهمی در کاهش اعزام بیماران به سایر شهرستان‌ها ایفا کند.