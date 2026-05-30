۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

خدمات درمانی در کهگیلویه و بویراحمد برای ماندگاری بیماران تقویت می شود

یاسوج- معاون درمان وزارت بهداشت گفت: توسعه خدمات تخصصی در کهگیلویه و بویراحمد با هدف کاهش سفرهای درمانی و هزینه‌های مردم در دستور کار این وزارتخانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رضوی عصر شنبه در حاشیه افتتاح ساختمان دانشکده دندانپزشکی یاسوج با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای ارتقای خدمات درمانی در مناطق کمتر برخوردار، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما این است که بیماران بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در استان محل زندگی خود دریافت کنند و تنها در موارد خاص و فوق تخصصی نیاز به مراجعه به سایر استان‌ها داشته باشند.

وی افزود: زیبنده نظام سلامت نیست که مردم برای دریافت خدمات درمانی متحمل هزینه‌ها و مشکلات ناشی از سفر شوند و در کنار دغدغه بیماری، رنج دوری از خانواده و مشکلات اقامتی را نیز تحمل کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های درمانی در استان‌ها تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تقویت مراکز درمانی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تأمین تجهیزات مورد نیاز در دستور کار قرار دارد و این روند با جدیت دنبال خواهد شد.

وی نقش شبکه بهداشت و نیروهای فعال در مناطق روستایی و محروم را در ارتقای شاخص‌های سلامت بسیار مهم دانست و گفت: بهورزان و کارکنان شبکه بهداشت در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار دارند و بخش قابل توجهی از موفقیت‌های نظام سلامت کشور حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی این نیروهای خدوم است.

رضوی همچنین با اشاره به توجه ویژه وزارت بهداشت به مناطق محروم خاطرنشان کرد: ارتقای عدالت در سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت است و تمام ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف به کار گرفته خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت با قدردانی از تلاش‌های مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد و مدیران استانی، ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها، شاخص‌های سلامت در استان بیش از پیش ارتقا یافته و مردم از خدمات مطلوب‌تر و گسترده‌تری بهره‌مند شوند.

