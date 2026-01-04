نعیم دریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی این شهرستان اظهار کرد: شبکه بهداشت گیلانغرب دارای هفت مرکز خدمات جامع سلامت و ۳۸ خانه بهداشت است که در مجموع ۱۸۱ روستا را تحت پوشش قرار دادهاند.
وی افزود: جمعیت ثبتشده شهرستان در سامانه سیب ۶۱ هزار و ۱۷۱ نفر است که از این تعداد، ۳۱ هزار و ۱۷۲ نفر جمعیت روستایی و ۲۹ هزار و ۹۹۹ نفر جمعیت شهری هستند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گیلانغرب با اشاره به شاخصهای بهداشتی تصریح کرد: دسترسی جمعیت تحت پوشش به خدمات اولیه بهداشتی، آب آشامیدنی سالم، واکسیناسیون، مراقبت مادران باردار، پیگیری بیماران فشارخون و دیابت، واکسیناسیون و پیگیری موارد حیوانگزیدگی، غربالگری نوزادان و آموزشهای پیش از ازدواج همگی به میزان ۱۰۰ درصد محقق شده است.
وی ادامه داد: مراقبت پیش از بارداری زنان واجد شرایط فرزندآوری نیز به ۹۰ درصد رسیده و شرایط بهداشتی اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان ۹۹ درصد ارزیابی شده است.
دریجانی در ادامه گفت: در راستای ارتقای خدمات درمانی، سه دندانپزشک برای کلینیک امام علی (ع) و مرکز شبانهروزی گواور جذب شده و با بهکارگیری ۱۷ پزشک عمومی، بخش درمان تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان تکمیل شده است.
وی افزود: همچنین جذب نیروهای پرستاری، مامایی، روانشناس و تکنسین دهان و دندان در نقاط مختلف شهرستان انجام یا مجوز آن اخذ شده تا خدماترسانی بهویژه به بانوان و مناطق پرجمعیت بهبود یابد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گیلانغرب با اشاره به آمار خدمات درمانی بیمارستان الزهرا (س) گفت: در این بیمارستان ۱۳ پزشک متخصص در رشتههای مختلف به همراه پنج پزشک اسکرین مشغول فعالیت هستند و در سهماهه سوم سال جاری، بیش از ۱۹ هزار مراجعه به اورژانس و درمانگاه ثبت شده است.
وی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶۲۶ عمل جراحی در بیمارستان انجام شده که ۴۸ مورد آن به روش لاپاراسکوپی با استفاده از تجهیزات پیشرفته بوده و تعداد بیماران بستری نیز به یکهزار و ۱۵۴ نفر رسیده است.
دریجانی خاطرنشان کرد: در حوزه تصویربرداری تشخیصی، یکهزار و ۷۰۳ مورد رادیولوژی و ۵۳۶ مورد سیتیاسکن انجام شده و در سهماهه سوم سال جاری، میزان سزارین نخستزا صفر و آمار سقط خودبهخودی نیز کاهش یافته است.
وی در ادامه به پروژههای عمرانی و توسعهای اشاره کرد و گفت: افتتاح داروخانه سرپایی بیمارستان بهصورت شبانهروزی، تعمیر اساسی تأسیسات بیمارستان، احداث پارکینگ پرسنل، راهاندازی مراکز جدید خدمات سلامت، افتتاح روستاهای سالم و احیای کلینیک تجمیعی دندانپزشکی امام علی (ع) از جمله اقدامات انجامشده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گیلانغرب افزود: همچنین راهاندازی آموزشگاه بهورزی برای نخستینبار در شهرستان، گازرسانی به چهار خانه بهداشت، توسعه پایگاههای فوریتهای پزشکی و تجهیز بیمارستان به دستگاههای پیشرفته پزشکی از دیگر اقدامات شاخص سال جاری به شمار میرود.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت، افزایش رضایتمندی مردم و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان گیلانغرب داشته است.
