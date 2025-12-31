محمد سعید سریری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی شهرستان اسلامآبادغرب اظهار کرد: این شهرستان با جمعیت بیش از ۱۵۳ هزار نفر و موقعیت ارتباطی مهم، نیازمند تقویت مستمر زیرساختهای بهداشتی و درمانی است که در همین راستا اقدامات گستردهای انجام شده است.
وی افزود: در حوزه زیرساختها، تجهیز مراکز درمانی، رفع مشکلات آب و برق اضطراری، راهاندازی مراکز شبانهروزی، تأمین تجهیزات تخصصی و بهروزرسانی ناوگان خودرویی در دستور کار قرار گرفت.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامآبادغرب با اشاره به دستاوردهای شاخصهای سلامت گفت: کاهش مرگومیر کودکان زیر پنج سال و نوزادان، ثبت صفر مرگ مادر باردار و بهبود شاخصهای مراقبتی از مهمترین نتایج مداخلات بهداشتی بوده است.
سریری ادامه داد: در بخش بیمارستانی، بیمارستان امام خمینی (ره) بهعنوان مرکز ارجاع سطح دو غرب استان، با فعالیت ۴۳ پزشک متخصص و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی متنوع، طی سهماهه سوم سال جاری پذیرای بیش از ۳۱ هزار مراجعه به اورژانس بوده و بیش از هزار عمل جراحی در آن انجام شده است.
وی با اشاره به عملکرد فوریتهای پزشکی شهرستان بیان کرد: در ۹ ماهه امسال، بیش از ۳۲۰۰ مأموریت اورژانسی درونشهری و برونشهری ثبت شده که نشاندهنده حجم بالای خدماترسانی به مردم منطقه است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامآبادغرب در پایان تأکید کرد: این مجموعه با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، تجهیزات بهروز و برنامهریزی هدفمند، ارتقای رضایتمندی بیماران و بهبود سلامت شهروندان را بهطور جدی دنبال میکند.
