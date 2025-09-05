  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

جشن امت احمد فرصتی برای همگرایی امت اسلامی است

جشن امت احمد فرصتی برای همگرایی امت اسلامی است

سنندج_امام جماعت مسجد جامع سنندج، جشن بزرگ امت احمد را فرصتی برای همگرایی امت اسلامی عنوان کرد.

ماموستا مختار فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تفاوت دیدگاه اهل سنت و تشیع درباره تاریخ رحلت و ولادت پیامبر اسلام (ص)، این تفاوت را فرصتی برای تقویت وحدت دانست.

وی گفت: این جشن وحدت و اتحاد و همگرایی مسلمانان را به نمایش می‌گذارد.

ماموستا فرجی بیان کرد: امروز با برگزاری این جشن این استان تبدیل به پایگاه دینی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری این مراسم باید محل و مرکزی برای رشد فکری، اخلاقی و اجتماعی نسل جوان شود چرا که ابعاد وسیع این جشن همه اقشار را درگیر کرده و دارای ارزش معنوی زیاد است.

وی بیان کرد: از دوازدهم ربیع‌الاول تا هفدهم ماه ربیع برنامه‌های فرهنگی وحدت‌آفرینی برگزار می‌شود تا زمینه همگرایی بیشتر میان اهل سنت و تشیع فراهم شود.

کد خبر 6580242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها