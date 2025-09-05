جشن امت احمد فرصتی برای همگرایی امت اسلامی است

ماموستا مختار فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تفاوت دیدگاه اهل سنت و تشیع درباره تاریخ رحلت و ولادت پیامبر اسلام (ص)، این تفاوت را فرصتی برای تقویت وحدت دانست.

وی گفت: این جشن وحدت و اتحاد و همگرایی مسلمانان را به نمایش می‌گذارد.

ماموستا فرجی بیان کرد: امروز با برگزاری این جشن این استان تبدیل به پایگاه دینی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری این مراسم باید محل و مرکزی برای رشد فکری، اخلاقی و اجتماعی نسل جوان شود چرا که ابعاد وسیع این جشن همه اقشار را درگیر کرده و دارای ارزش معنوی زیاد است.

وی بیان کرد: از دوازدهم ربیع‌الاول تا هفدهم ماه ربیع برنامه‌های فرهنگی وحدت‌آفرینی برگزار می‌شود تا زمینه همگرایی بیشتر میان اهل سنت و تشیع فراهم شود.