https://mehrnews.com/x38YM8 ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰ کد خبر 6585361 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰ گزارش خبرنگار مهر از جشن امت احمد(ص) کرمانشاه خبرنگار مهر از برگزاری جشن امت احمد در محله دولتآباد کرمانشاه گزارش میدهد. دریافت 11 MB کد خبر 6585361 کپی شد مطالب مرتبط پیام وحدت امت اسلامی از سنندج به جهان مخابره میشود جشن مهمانی امت احمد(ص) در کرمانشاه - ۲ ارائه خدمات سلامت محور در جشن امت احمد اجرای گروه سرود اسراء در جشن مردمی امت احمد کرمانشاه جشن امت احمد فرصتی برای همگرایی امت اسلامی است توزیع ۵ هزار قهوه عربی در شهر سنندج برچسبها کرمانشاه مهمانی امت احمد(ص) امت احمد
نظر شما