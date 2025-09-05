به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: یکی از مهمترین آموزههای قرآن و سیره نبوی وحدت امت اسلامی است که همه باید در این زمینه تلاش کنیم.
وی اضافه کرد: امروز، جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر نیازمند همدلی، گفتوگو و پرهیز از تفرقه است. وحدت، نه یک شعار، بلکه راهبردی حیاتی برای حفظ عزت، امنیت و پیشرفت امت اسلامی است.
امام جمعه دشتستان بیان کرد: وحدت شیعه و سنی، وحدت نخبگان و مردم و وحدت در عمل به آموزههای دینی، رمز پیروزی در برابر دشمنان اسلام و زمینهساز تحقق تمدن نوین اسلامی است.
وی با اشاره به نخستین نماز جمعه در تاریخ اسلام تصریح کرد: ۱۶ ربیعالاول، یادآور یکی از لحظات تاریخی و نورانی صدر اسلام است؛ روزی که پیامبر اکرم پس از هجرت از مکه، در مسیر ورود به مدینه، در منطقه قُبا و در میان قبیله بنیسالم بن عوف، نخستین نماز جمعه را اقامه فرمود.
مصلح تاکید کرد: این اقدام پیامبر، نشاندهنده جایگاه بلند نماز جمعه در اسلام است؛ عبادتی که هم عبادت جمعی است، هم اجتماع سیاسی و فرهنگی و هم فرصتی برای تزکیه نفوس و تقویت وحدت امت اسامی.
وی با اشاره به سالروز قیام خونین ۱۷ شهریور، بیان کرد: ۱۷ شهریور، نماد بیداری ملت، مظلومیت شهدا و آغاز خیزش نهایی علیه استبداد بود. امروز وظیفه ماست که با حفظ آرمانهای شهدا، با تقویت بصیرت و با وحدت و مقاومت، راه آنها را ادامه دهیم.
امام جمعه دشتستان با اشاره به روز جهانی سوادآموزی افزود: در فرهنگ اسلامی، علم و سواد جایگاهی بلند دارد. نخستین آیهای که بر پیامبر اکرم نازل شد، فرمان «اقرأ» بود؛ یعنی بخوان. این نشان میدهد که آگاهی و آموزش، ریشهی بندگی آگاهانه و زندگی عزتمندانه است.
وی ادامه داد: در روز جهانی سوادآموزی، از همه معلمان، مربیان نهضت سوادآموزی و فعالان فرهنگی که چراغ دانایی را در دلها روشن میکنند، تقدیر میکنیم. بیاییم با همت و همدلی، بیسوادی را از جامعهمان ریشهکن کنیم و راه رشد و بصیرت را هموار سازیم.
لزوم برخورد با ولنگاری فرهنگی
مصلح به موضوع ولنگاری فرهنگی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که مردم عزیز ما با مشکلات سنگین معیشتی، گرانی افسارگسیخته، قطعیهای مکرر برق، و فشارهای اقتصادی روزافزون مواجهاند، متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی متولیان فرهنگی کشور، به جای همدلی با مردم و تلاش برای کاهش آلام آنان، به برگزاری برنامههایی روی آوردهاند که نه تنها گره از مشکلات جامعه نمیگشاید، بلکه زمینهساز ترویج بیحیایی، هنجارشکنی، و تحریک به آشوبهای اجتماعی میشود.
وی افزود: برگزاری کنسرتها و تجمعات فرهنگی در میدانهای اصلی شهرها، بدون رعایت ضوابط شرعی، اخلاقی و فرهنگی، به صحنههایی برای نمایش سبک زندگی مغایر با ارزشهای اسلامی تبدیل شدهاند.
امام جمعه دشتستان ادامه داد: اینگونه برنامهها، به جای آنکه مایه نشاط مشروع و ارتقای فرهنگی باشند، به ابزاری برای قدرتنمایی جریانهایی بدل شدهاند که در فتنههای گذشته نقشآفرینی کردهاند و اکنون در پی بازسازی نفوذ خیابانی خود هستند.
وی افزود: فرهنگ اسلامی ما بر پایه حیا، عفاف، و کرامت انسانی بنا شده است. اگر امروز در برابر این هجمههای فرهنگی سکوت کنیم، فردا باید شاهد فروپاشی اخلاقی نسل آینده باشیم.
مصلح بیان کرد: از مسئولان فرهنگی و امنیتی کشور انتظار داریم که با دقت، تدبیر و تعهد، در برابر این موج ولنگاری فرهنگی بایستند و اجازه ندهند که میدانهای شهرهای ما به صحنه ترویج بیهویتی و بیحیایی تبدیل شود.
وی اظهار کرد: ما نشاط مشروع را تأیید میکنیم، اما هرگز اجازه نخواهیم داد که به نام هنر، ارزشهای اسلامی و امنیت اجتماعی قربانی شوند.
