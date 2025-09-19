امنیت اخلاقی مردم خط قرمز نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته، تنها یادآور یک جنگ نیست؛ بلکه یادآور مکتبی است از شجاعت، بصیرت و ولایتمداری. مکتبی که در آن «ما می‌توانیم» نه یک شعار، بلکه حقیقتی الهی بود که در میدان عمل به اثبات رسید.

وی اضافه کرد: دفاع مقدس، دفاع از خاک نبود؛ دفاع از کرامت انسان، عزت اسلام، و پرچم ولایت بود. امروز نیز دشمن آمده است، اما نه با تانک و تفنگ، بلکه با شبهه و تحریف، با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی. پس باید همچنان ایستاد، همچنان بصیر بود، و همچنان فریاد زد: ما ملت عاشوراییم، ما فرزندان روح‌الله‌ایم، ما وارثان خون شهیدیم.

امام جمعه دشتستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه ما نیازمند تربیت نسلی است که هم اهل علم باشد و هم اهل ایمان؛ نسلی که در کنار دانش، دلش با ذکر خدا آرام گیرد و عقلش با نور قرآن هدایت شود.

وی افزود: مدرسه و دانشگاه، اگر از تربیت دینی تهی باشند، به جای ساختن انسان، ممکن است ابزار ساختن غرور و غفلت شوند. تربیت دینی، یعنی پرورش روح بندگی، اخلاق نبوی، و مسئولیت‌پذیری اجتماعی.

مصلح خطاب به خانواده‌ها گفت: فرزندان شما، نه فقط آینده‌سازان کشور، بلکه امانت‌های الهی‌اند. آنان را با نماز، قرآن، و محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام تربیت کنید. خانه‌ای که در آن یاد خدا جاری باشد، مدرسه‌ای است که از آن انسان‌های بزرگ بیرون می‌آیند.

وی خطاب به معلمان نیز بیان کرد: شما ادامه‌دهندگان راه انبیا هستید. رسالت شما، فقط آموزش ریاضی و فیزیک نیست؛ بلکه آموزش صداقت، ادب، و بندگی خداست. هر کلام شما، می‌تواند چراغی باشد در دل یک نوجوان؛ پس بکوشید تا علم را با ایمان بیامیزید و دانش را با اخلاق تزئین کنید.

امام جمعه دشتستان با اشاره به فاجعه غزه و ندای مظلومیت امت اسلامی افزود: در روزهایی که وجدان بشری در برابر تصاویر دردناک غزه به لرزه درآمده، شاهد یکی از فاجعه‌بارترین رخدادهای تاریخ معاصر هستیم.

وی تصریح کرد: اشغال کامل غزه توسط رژیم صهیونیستی، همراه با کشتار بی‌رحمانه غیرنظامیان، تخریب بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و زیرساخت‌های حیاتی، چیزی جز نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت نیست.

مصلح تاکید کرد: این جنایت‌ها، نه در میدان جنگ مشروع، بلکه در کوچه‌های پر از کودک، در پناهگاه‌های بی‌دفاع، و در دل شب‌های بی‌برق و بی‌آب رخ داده‌اند. رژیم صهیونیستی، با حمایت آمریکا، نه‌تنها حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته، بلکه حرمت انسانیت را نیز لگدمال کرده است.

وی ادامه داد: غزه امروز، نماد مظلومیت امت اسلامی است. صدای ناله کودکان، فریاد مادران و خون شهیدان، ندای «هل من ناصر» زمان ماست. وظیفه ماست که این ندای مظلومیت را بشنویم و با زبان، قلم، دعا و اقدام، در کنار ملت فلسطین بایستیم.

برخورد با هنجارشکنی

امام جمعه دشتستان خاطرنشان کرد: در روزهایی که هجمه فرهنگی و تلاش برای عادی سازی بی‌عفتی و بی‌قانونی در برخی مراکز عمومی شدت گرفته، شاهد اقدام قاطع و تحسین‌برانگیز دستگاه قضائی در برخورد با یکی از مصادیق آشکار هنجارشکنی بودیم.

وی ادامه داد: تعطیلی دائمی یک واحد صنفی متخلف و بازداشت مدیر آن، پاسخی روشن به مطالبه عمومی مردم برای حفظ حرمت‌های اجتماعی و ارزش‌های دینی بود. این اتفاق، تنها یک پرونده قضائی نیست؛ بلکه نمادی است از بیداری اجتماعی و دفاع از امنیت اخلاقی جامعه.

مصلح اضافه کرد: مردم سال‌هاست فریاد می‌زنند که نباید با مراکز فساد و بی‌حیایی مماشات شود. امروز، با این اقدام قاطع، نشان داده شد که در این کشور هنوز گوش شنوایی برای خواست مردم وجود دارد.

وی بیان کرد: مسئله فقط یک سبک زندگی شخصی نیست؛ بلکه پروژه‌ای سازمان‌یافته برای استحاله فرهنگی و تضعیف بنیان خانواده است. اگر چنین مراکزی فقط با جریمه نقدی مختومه می‌شدند، فردا با نامی دیگر و در مکانی دیگر بازمی‌گشتند. اما امروز، با تعطیلی دائمی و مجازات قانونی، پیام روشنی به همه داده شد: امنیت اخلاقی مردم، خط قرمز نظام اسلامی است.

امام جمعه دشتستان ادامه داد: از دستگاه قضائی، به ویژه دادستانی، باید قدردانی کرد که با شجاعت و سرعت، در کنار مردم ایستاد و از ارزش‌ها دفاع کرد. استمرار این قاطعیت، نه تنها مانع تکرار چنین هنجارشکنی‌هایی خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی نظام و نهادهای مسئول را نیز تقویت خواهد کرد.

وی با اشاره به قهرمانی کشتی‌گیران ایران افزود: در روزهایی که ملت ایران نیازمند امید، عزت و همبستگی است، قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی، دل‌ها را شاد و پرچم ایران را بر بلندای افتخار جهانی برافراشت. این پیروزی، حاصل غیرت، تلاش و توکل جوانانی است که با عزم الهی، بر قله‌های رقابت ایستادند.

مصلح گفت: علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران، مدیر جهادی و دلسوز ورزش کشور و پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد که با روحیه انقلابی، مدیریت علمی و اخلاقی، تیمی ساختند که نه تنها مدال‌آور بلکه الگوآفرین بود.