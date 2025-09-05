به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا بیان کرد: از ساعت ۱۳:۰۰ امروز ۱۴ شهریور ماه، تردد کلیه وسایل نقلیه از سمت تهران به مرزن‌آباد در آزادراه تهران-شمال و جاده قدیم چالوس شد.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه، مسیر جاده چالوس از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

سرهنگ کرمی اسد همچنین گفت: دیگر جاده‌های منتهی به شمال کشور مانند هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت با بار ترافیکی سنگینی مواجه هستند که ممکن است در برخی مقاطع جاده هراز محدودیت‌های ترافیکی اعمال شود.

وی به مسافران توصیه کرد در صورت قصد عزیمت به شهرهای شمالی، از جاده‌های جایگزین استفاده کرده و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها اطلاع کسب کنند تا سفری ایمن و بدون مشکل داشته باشند.