  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

آزمون اصلح مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان بوشهر برگزار شد

آزمون اصلح مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان بوشهر برگزار شد

بوشهر- آزمون اصلح مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان بوشهر با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر صبح جمعه در محل برگزاری این آزمون در پردیس بنت الهدی صدر بوشهر اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری شایسته آزمون اصلح ۱۴۰۴ مهارت‌آموزان سری یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و افراد جامانده از سری قبل هستیم.

علی اکبر قاسمی گفت: از مدتی پیش برای برگزاری باشکوه و بایسته این آزمون هماهنگی‌های لازم به عمل آمد و تمام موارد لازمه مرتبط با آزمون توسط تیم اجرایی برگزاری آزمون اصلح امسال طراحی، برنامه ریزی و اجرایی شد.

قاسمی بیان داشت: آزمون اصلح امسال در ۲ نوبت برگزار می‌شود که از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه تا ۹ و ۳۰ دقیقه نخست برای مهارت آموزان رشته‌های آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی به تعداد ۴۱۴ نفر برگزار شد.

آزمون اصلح مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان بوشهر برگزار شد

وی ادامه داد: همچنین نوبت دوم آزمون اصلح امروز شامل مهارت آموزان رشته‌های دبیری تربیت بدنی، ریاضی، زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، زیست شناسی، شیمی، عربی، علوم اجتماعی، فیزیک، معارف اسلامی، هنر، مربی امور تربیتی و سبک زندگی، مربی امور تربیتی و مشاوره، مربی تربیت بدنی و سلامت و مشاوره است.

قاسمی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان نوبت دوم آزمون اصلح امروز اضافه کرد: آزمون اصلح ۳۸۵ نفر شرکت کننده در این نوبت نیز از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۷۹۹ نفر در این آزمون اصلح حضور دارند، متذکر شد: مهارت آموزان پس از قبولی در این آزمون، رسماً به عنوان معلم پیمانی جذب آموزش و پرورش می‌شوند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: این آزمون پس از گذراندن دو پودمان در دانشگاه فرهنگیان، از مهارت آموزان برای سنجش ارزشیابی صلاحیت حرفه ای معلمی مهارت آموزان به عمل می‌آید.

آزمون اصلح مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان بوشهر برگزار شد

کد خبر 6580350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها