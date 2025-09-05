به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر صبح جمعه در محل برگزاری این آزمون در پردیس بنت الهدی صدر بوشهر اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری شایسته آزمون اصلح ۱۴۰۴ مهارت‌آموزان سری یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و افراد جامانده از سری قبل هستیم.

علی اکبر قاسمی گفت: از مدتی پیش برای برگزاری باشکوه و بایسته این آزمون هماهنگی‌های لازم به عمل آمد و تمام موارد لازمه مرتبط با آزمون توسط تیم اجرایی برگزاری آزمون اصلح امسال طراحی، برنامه ریزی و اجرایی شد.

قاسمی بیان داشت: آزمون اصلح امسال در ۲ نوبت برگزار می‌شود که از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه تا ۹ و ۳۰ دقیقه نخست برای مهارت آموزان رشته‌های آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی به تعداد ۴۱۴ نفر برگزار شد.

وی ادامه داد: همچنین نوبت دوم آزمون اصلح امروز شامل مهارت آموزان رشته‌های دبیری تربیت بدنی، ریاضی، زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، زیست شناسی، شیمی، عربی، علوم اجتماعی، فیزیک، معارف اسلامی، هنر، مربی امور تربیتی و سبک زندگی، مربی امور تربیتی و مشاوره، مربی تربیت بدنی و سلامت و مشاوره است.

قاسمی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان نوبت دوم آزمون اصلح امروز اضافه کرد: آزمون اصلح ۳۸۵ نفر شرکت کننده در این نوبت نیز از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۷۹۹ نفر در این آزمون اصلح حضور دارند، متذکر شد: مهارت آموزان پس از قبولی در این آزمون، رسماً به عنوان معلم پیمانی جذب آموزش و پرورش می‌شوند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: این آزمون پس از گذراندن دو پودمان در دانشگاه فرهنگیان، از مهارت آموزان برای سنجش ارزشیابی صلاحیت حرفه ای معلمی مهارت آموزان به عمل می‌آید.