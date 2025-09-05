لزوم پرداخت حقوق کارگران در صنایع جنوب استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با استناد به احادیث در خصوص حق و حقوق کارگر گفت: بنده در خطبه‌ها در خصوص حق و حقوق کارگران بارها تذکر دادم و تاکید می‌کنم حقوق کارگران باید بموقع پرداخت شود.

وی با اشاره به تاخیر پرداخت حقوق در پارس جنوبی و گلایه مندی نیروها بویژه کارگران بیان کرد: در این شرایط دشوار و در آستانه سال تحصیلی روا نیست کارگران عزیز و زحمتکش با عدم دریافت حقوق و مزایا دست و پنجه نرم کنند.

خطیب جمعه کنگان تاکید کرد: از دستگاه‌های مسئول بویژه دستگاه قضائی تقاضا دارم با ورود جدی و الزام شرکت‌ها به پرداخت حقوق و معوقات کارگری، مانع تضییع حقوق کارگران شاغل در صنعت شوند.

محمودی با اشاره به حذف و بازگشت مجدد دانشگاه پیام نور واحد کنگان به دفترچه کنکور سراسری، با تقدیر از تلاش مسئولان محلی برای بازگرداندن دانشگاه به دفترچه کنکور گفت: با توجه به قدمت دانشگاه پیام نور کنگان و تعدد فارغ التحصیلان این دانشگاه، حمایت مردم و مسئولان از دانشگاه برای جذب دانشجو و بالا بردن سطح کمی و کیفی امکانات دانشگاه ضروری است.

وی در پایان این موضوع از خطبه عنوان کرد: حذف دانشگاه در شهرستان صنعتی کنگان یک لطمه است و باید با پرهیز از این کار زمینه برای افزایش دانشگاه‌های دولتی متناسب با نیاز این شهرستان فراهم گردد.

امام جمعه کنگان با استناد به روایات در خصوص آثار گرانی در جامعه از جمله اخلاق بد، از بین رفتن امانت و به ستوه آمدن مردم، عنوان داشت: دولت و مجلس شورای اسلامی با تدابیر عملی و قابل اجرا گرانی‌های افسار گسیخته را مهار کنند.

لزوم تقویت وحدت اسلامی

محمودی با تبریک میلاد پیامبر رحمت به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت گفت: قرآن و عترت مهمترین رکن وحدت و ریسمان محکم الهی برای عزت و اقتدار امت اسلام اند.

وی افزود: توحش رژیم کودک کش صهیونیستی و ارباب آمریکایی اش ناشی از ضعف امت اسلام و دور شدن از وحدت اسلامی است.

خطیب جمعه کنگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محراب آیت الله سید اسدالله مدنی (ره) و تجلیل از مردم کنگان و روحانی انقلابی و مبارز مرحوم حاج شیخ عباس عاشوری در میزبانی از شهید محراب عنوان نمود: میزبانی از دومین شهید محراب (آیت الله سید اسدالله مدنی (ره)) از افتخارات مردم انقلابی و ولایی کنگان است.

محمودی به موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه اشاره و با عنوان این مسئله که این مکانیسم تبدیل به ابزاری برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و غرب شده است، تاکید کرد: فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند به خروج کشورمان از ان پی تی منجر شود.

توفیقات ستادهای نماز جمعه استان بوشهر

وی به توفیقات ستادهای نماز جمعه استان بوشهر از جمله سیراف، کنگان، کاکی و خورموج در جشنواره کشوری قلب شهر اشاره و با تبریک به این ستادها گفت: یکی از افتخارات ستاد نماز جمعه کنگان موفقیت دگرباره در این جشنواره کشوری است.

امام جمعه کنگان به دیدارها و سفر رئیس جمهور کشورمان به چین اشاره و بیان نمود: سفر رئیس جمهور و رایزنی‌های دیپلماتیک منجر به کم تأثیر شدن توطئه دشمنان مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه شد.

تقدیر از برگزاری مراسم هفته وحدت و تاکید بر برگزاری باشکوه جشن میلاد پیامبر مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام، نکوداشت قیام خونین ۱۷ شهریور، گرامیداشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه توسط پیامبر اعظم (ص) و سالروز وفات آیت الله طالقانی (ره) و تحلیلی بر اوضاع سیاسی منطقه و جهان و رژه نظامی در پکن و وحشت ترامپ، از دیگر مباحث مطرح شده در خطبه‌ها بود.