به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه حضور خود در تورنمنت کافا ۲۰۲۵، مرحله گروهی این رقابتها را با دو پیروزی و یک تساوی به پایان رساند. شاگردان امیر قلعهنویی ابتدا با برتری مقابل تیمهای ملی افغانستان و هند شروعی مقتدرانه داشتند اما در سومین دیدار برابر تاجیکستانِ میزبان، در حالی که با دو گل از حریف خود پیش بودند، در نهایت با نتیجه ۲ بر ۲ متوقف شدند. این تساوی در شرایطی رقم خورد که اشتباه خط دفاعی و لغزش پیام نیازمند در درون دروازهبان، فرصت بازگشت را در اختیار بازیکنان تاجیکستان قرار داد تا آنها از شکست در خانه خود بگریزند و مانع از سومین پیروزی متوالی ایران شوند.
در گروه A نیز تیم ملی ازبکستان با کسب ۷ امتیاز و برتری در تفاضل گل نسبت به عمان، موفق شد به عنوان صدرنشین راهی فینال شود. بدین ترتیب ایران و ازبکستان روز دوشنبه در شهر تاشکند دیدار پایانی این رقابتها را برگزار خواهند کرد. جالب آنکه سال گذشته نیز این دو تیم در همین مرحله به مصاف یکدیگر رفتند که ملیپوشان کشورمان با نمایشی برتر توانستند ازبکستان را شکست دهند و جام قهرمانی را بالای سر ببرند. اکنون تیم ملی ایران در اندیشه تکرار این موفقیت و کسب دومین عنوان قهرمانی پیاپی در تورنمنت کافا است.
محمود کلهر، پیشکسوت و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیم ملی در رقابتهای کافا ۲۰۲۵ اظهار داشت: به هر حال عوامل زیادی دخیل هستند که ما هنوز ترکیب ثابت خودمان را پیدا نکردهایم. بازیکنانی که به تیم ملی دعوت شدند، قطعاً جزو بهترینهای لیگ بودهاند.
تاجیکستان توانایی پیروزی مقابل ایران را داشت
وی ادامه داد: در بازی با تاجیکستان و حتی دیدار مقابل افغانستان و هند، نیمه اول عملکرد لازم را نداشتیم و معمولاً در نیمه دوم بهتر ظاهر شدیم. شاید در نیمههای نخست بیشتر به دنبال محک زدن تیمهای حریف بودیم، اما در مجموع عملکرد نیمه اول تیم ملی مناسب نبود. در بازی با تاجیکستان نیز زمانی که دو گل دریافت کردیم، احساس میکردم اگر بازی ادامه پیدا میکرد، تاجیکستان میتوانست گل سوم را هم وارد دروازه ما کند چرا که موقعیتهای خوبی روی دروازه ما ایجاد کردند. یک مسئله مهم این است که باید بیشتر بازیکنانی را که کنار هم بازی نکردهاند، محک بزنیم و ترکیب اصلی را شکل دهیم.
تورنمنت کافا برای تیم ملی مناسب است
کلهر تأکید کرد: تیم ملی باید همان ترکیبی را که قرار است در جام جهانی مقابل تیمهای حرفهای به میدان برود، بیشتر مورد استفاده قرار دهد. با توجه به اینکه امکان برگزاری بازیهای تدارکاتی قدرتمند را نداریم، همین مسابقات بهترین فرصت است تا ترکیب اصلی مشخص شود. این شرایط همچنین میتواند به شکوفایی بازیکنان جوان منجر شود و آنان را در سطح ملی مطرح کند.
بازیکنان تیم ملی ناهماهنگ هستند
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف تیم ملی ناهماهنگی در تمام خطوط است. ما فراز و نشیب زیادی داریم؛ دقایقی بسیار خوب بازی میکنیم اما در دقایقی دیگر کاملاً آماتور ظاهر میشویم. همین مسئله باعث شده تا ثبات لازم را نداشته باشیم. به نظر من کادر فنی باید بیشتر روی همان ۱۵ تا ۱۶ بازیکنی که برای حضور در جام جهانی روی آنها نظر مثبت دارد، تمرکز کند.
پیشکسوت فوتبال ایران اضافه کرد: امیر قلعهنویی تعدادی بازیکن جوان در اختیار دارد که میتواند در کنار بازیکنان باتجربه از آنها استفاده کند. نمونه آن حسینزاده است که البته خیلی جوان نیست، اما در لیگ آقای گل شد و شرایط خوبی دارد. بازیکنان دیگری هم هستند که جوانترند و میتوانند بیشتر به کار گرفته شوند. به اعتقاد من، در جام جهانی باید جوانها سهم بیشتری داشته باشند.
کلهر گفت: در تیم ملی بازیکنان باتجربهای مانند مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش حضور دارند. حضور طارمی در جام جهانی قطعی است، اما در مورد جهانبخش باید دید که آیا جای خود را به یک بازیکن جوانتر خواهد داد یا خیر. همه چیز به تفکرات امیر قلعهنویی بستگی دارد و اینکه چه نفراتی را در نهایت برای جام جهانی انتخاب خواهد کرد. اکنون زمان آن است که کادر فنی ترکیب اصلی خود را هرچه سریعتر پیدا کند.
نیازمند جز بهترین دروازه بان های ایران است
وی درباره دروازهبان تیم ملی نیز اظهار داشت: پیام نیازمند یکی از بهترین گلرهای حال حاضر کشورمان است. درست است که در یکی از گلها مقصر بود اما همه دروازهبانهای بزرگ دنیا حتی علیرضا بیرانوند، چنین گلهایی دریافت کردهاند. در جام جهانی هم دیدهایم که بهترین گلرهای جهان گلهای بدی خوردهاند. بنابراین این تورنمنت میتواند بسیار به کادر فنی کمک کند تا نقاط ضعف برطرف شود.
قلعه نویی باید شجاعت استفاده از جوانان را داشته باشد
کلهر با تأکید بر اهمیت استفاده از جوانان گفت: امیدوارم امیر قلعهنویی این شجاعت را داشته باشد که از بازیکنان جوانتر استفاده کند. اکنون بهترین زمان است، چرا که حدود شش تا هفت ماه تا جام جهانی فرصت باقی مانده و میتوانیم از این فرصت برای محک زدن بازیکنان جوان و تثبیت ترکیب اصلی بهره ببریم. داشتن تاکتیکهای متنوع و آشنایی با سیستمهای مختلف نیز از ضروریات است. در این چند بازی لحظاتی خوب ظاهر شدیم، اما در اکثر دقایق نقاط ضعفی داشتیم که کادر فنی باید هرچه سریعتر آنها را برطرف کند.
پیشکسوت فوتبال ایران در پایان خاطرنشان کرد: من اعتقاد دارم بهترین نفر برای نیمکت تیم ملی، مربیان ایرانی هستند. امیر قلعهنویی و سایر مربیان ایرانی در لیگ شایستگیهای خود را نشان دادهاند و به مراتب بهتر از مربیان خارجی میتوانند روی نیمکت تیم ملی بنشینند.
