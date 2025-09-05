  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

جلسه مربی تیم ملی فوتبال ایران روی اشتباه پیام نیازمند

جلسه مربی تیم ملی فوتبال ایران روی اشتباه پیام نیازمند

«آلین دینکا» به محض ورود تیم ملی فوتبال به تاشکند، برای دروازه‌بانان تیم جلسه فنی تشکیل داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش برای انجام دیدار نهایی رقابتهای جام کافا وارد تاشکند ازبکستان شدند.

«آلین دینکا» مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی به محض ورود تیم به تاشکند و پس از صرف ناهار، برای سه دروازه‌بان حاضر در اردوی تیم ملی جلسه فنی ترتیب داد تا موضوعات فنی مورد نظر خود را بار دیگر به صورت تئوری برای آنها تشریح کند.

تیم ملی فوتبال عصر امروز از ساعت ١٧ در زمین تمرینی بنیادکار نخستین تمرین خود را برای انجام فینال برگزار خواهد کرد.

اشتباه شب گذشته نیازمند در جریان بازی با تاجیکستان در لحظه به ثمر رسیدن گل اول تاجیک ها جزو نکاتی بود که دینکا به وی تذکر داد.

کد خبر 6576657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها