جلسه مربی تیم ملی فوتبال ایران روی اشتباه پیام نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش برای انجام دیدار نهایی رقابتهای جام کافا وارد تاشکند ازبکستان شدند.

«آلین دینکا» مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی به محض ورود تیم به تاشکند و پس از صرف ناهار، برای سه دروازه‌بان حاضر در اردوی تیم ملی جلسه فنی ترتیب داد تا موضوعات فنی مورد نظر خود را بار دیگر به صورت تئوری برای آنها تشریح کند.

تیم ملی فوتبال عصر امروز از ساعت ١٧ در زمین تمرینی بنیادکار نخستین تمرین خود را برای انجام فینال برگزار خواهد کرد.

اشتباه شب گذشته نیازمند در جریان بازی با تاجیکستان در لحظه به ثمر رسیدن گل اول تاجیک ها جزو نکاتی بود که دینکا به وی تذکر داد.