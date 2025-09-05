برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از سفر به ازبکستان، عصر امروز نخستین تمرین خود را در دو گروه جداگانه برگزار کردند.

بازیکنانی که در دیدار روز گذشته برابر تاجیکستان از ابتدا در ترکیب تیم ملی حضور داشتند، با حضور در سالن بدنسازی به تمرین ریکاوری پرداختند و گروه دوم بازیکنانی که به عنوان جانشین در بازی دیروز به میدان رفتند یا بازی را از روی نیمکت تماشا کردند با حضور در زمین تمرین باشگاه بنیادکار به تمرین تاکتیکی پرداختند.

در ابتدای تمرین تاکتیکی تیم ملی، امیر قلعه‌نویی برای دقایقی با علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی به گفتگو پرداخت. پس از پایان این گفتگو، بازیکنان تمرینات تاکتیکی را با نظارت و رهبری امیر قلعه‌نویی آغاز کردند.

جدیت و انگیزه بازیکنان برای این تمرین نکته بارز این جلسه شصت دقیقه‌ای بود و بازیکنان تلاش کردند تا خواسته‌های تاکتیکی و فنی سرمربی تیم ملی را در زمین پیاده کنند.

در دو بخش بازیکنان به بازی درون تیمی پرداختند که در بخش اول بدون دروازه و دروازه‌بان و در فضایی کوچک بازیکنان، فرامین تاکتیکی سرمربی تیم ملی را انجام دادند و در بخش دوم با اضافه شدن دروازه‌بان‌ها، بازیکنان بازی درون تمرینی دیگری برگزار کردند که با جدیت زیاد انجام گرفت.

میرزازاد و گوهری نیز پیش از این دیدار درون تیمی، زیر نظر آلین دینکا تمرینات اختصاصی انجام دادند.

همزمان با تمرین عصر امروز تیم ملی، دمای هوای پایتخت ازبکستان ۳۴ درجه بود.