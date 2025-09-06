مهمان ویژه دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت کافا باید روز دوشنبه ۱۷ شهریور و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند رو در روی هم قرار گیرند.

ایران و ازبکستان هر دو با ۷ امتیاز و به عنوان تیم‌های صدرنشین گروه‌های خود راهی دیدار فینال شدند. در دوره قبل ایران موفق شد عنوان قهرمانی را به دست آورد.

فدراسیون فوتبال ازبکستان خبر داد؛ جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به منظور بررسی پروژه‌های مرتبط با توسعه بیشتر فوتبال در ازبکستان، بازدید از مرکز ملی فوتبال و همچنین تماشای دیدار فینال رقابت‌های کافا ۲۰۲۵، به این کشور سفر خواهد کرد و میهمان ویژه دیدار ایران و ازبکستان خواهد بود.