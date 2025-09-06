  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

مهمان ویژه دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان

مهمان ویژه دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان

با اعلام فدراسیون فوتبال ازبکستان، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا از نزدیک دیدار تیم های ملی ازبکستان و ایران در فینال کافا ۲۰۲۵ را تماشا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت کافا باید روز دوشنبه ۱۷ شهریور و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند رو در روی هم قرار گیرند.

ایران و ازبکستان هر دو با ۷ امتیاز و به عنوان تیم‌های صدرنشین گروه‌های خود راهی دیدار فینال شدند. در دوره قبل ایران موفق شد عنوان قهرمانی را به دست آورد.

فدراسیون فوتبال ازبکستان خبر داد؛ جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به منظور بررسی پروژه‌های مرتبط با توسعه بیشتر فوتبال در ازبکستان، بازدید از مرکز ملی فوتبال و همچنین تماشای دیدار فینال رقابت‌های کافا ۲۰۲۵، به این کشور سفر خواهد کرد و میهمان ویژه دیدار ایران و ازبکستان خواهد بود.

کد خبر 6581401
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها