زمان و مکان بازی تیم ملی فوتبال ایران در فینال تورنمنت کافا مشخص شد

زمان و مکان بازی تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در فینال کافا مشخص شد که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، این دیدار در تاشکند برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان با صدرنشینی در مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به فینال این رقابت ها را پیدا کردند.

کمیته برگزاری مسابقات کافا ورزشگاه المپیک تاشکند ازبکستان را مکان برگزاری این دیدار معرفی کرد تا شاگردان امیر قلعه‌نویی از ساعت ۱۸ به وقت تهران در روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه به مصاف ازبک ها بروند.

شایان ذکر است تیم ملی ایران با پیروزی مقابل افغانستان و هند و تساوی با تاجیکستان در گروه B به میزبانی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان راهی فینال شد تا کاروان این تیم صبح امروز جمعه برای برگزاری بازی فینال راهی تاشکند شده و آماده مصاف فینال شود.

