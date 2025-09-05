انتقاد از ضعف بزرگ تیم ملی فوتبال ایران؛ میراث کی روش از بین رفت!

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص عملکرد تیم ملی در تورنمنت کافا گفت: تورنمنت کافا محل مناسبی برای این است که بازیکنان جوانی که تا به پیراهن تیم ملی را نپوشیده‌اند خود را محک بزنند و ببینند آیا می‌توانند به تیم ملی کمک کنند یا باید جای خود را به بازیکنان جوان دیگر بدهند.

بازی با تیم‌هایی که در کافا حضور دارند برای با تجربه‌هایی چون طارمی و جهانبخش و دیگر قدیمی‌ها جذابیتی ندارد و این بازیکنان جوان هستند که از انگیزه بالایی بر خوردارند و می‌خواهند خود را به کادر فنی و شخص سرمربی اثبات کنند.

بازیکنان جوان آینده فوتبال ایران هستند بنابراین باید به آنها بیشتر بها داد زیرا با تجربه‌ها در جام جهانی حضور خواهند داشت ولی این جوانان هستند که باید بجنگند تا در لیست تیم ملی حضور داشته باشند. امیر قلعه نویی تفکراتی دارد که باید به آن احترام گذاشت اما کافا جایی است که باید بازیکنان جوان محک بخورند تا آینده فوتبال ایران تضمین کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه فاکتورهایی لازم است تا تیم ملی در جام جهانی موفق شود تاکید کرد: تیم ملی باید سه اصل را رعایت کند تا بتواند در جام جهانی موفق باشد.

اول اینکه بازی‌های تدارکاتی قوی با تیم‌های صاحب نام را در دستور کار قرار دهد. بازیکنان باید با اروپایی‌ها تنه به تنه شوند تا بدون استرس در جام جهانی مقابل حریفان به میدان بروند. بازی با تیم‌های آسیایی و درجه سه اروپا دردی از فوتبال ما دوا نخواهد کرد. ما باید به دنبال بازی با تیم‌های آفریقایی صاحب نام باشیم تا کادر فنی بتواند نقاط ضعف‌های تیم ملی را پوشش دهد. فدراسیون فوتبال باید از همین حالا اقدام کند تا چند بازی تدارکاتی خوب را برای تیم ملی آماده کند.

وی ادامه داد: نکته دوم حل مشکل ساختار دفاعی است که متاسفانه فوتبال ما سالهاست با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند ولی ایرادات همچنان پابرجاست. کی روش یک یادگار از خود به جا گذاشت و آن نظم در ساختار دفاعی بود که در دوره او تیم کم گل می‌خورد ولی با رفتن او این نظم به فراموشی سپرده شد.

اصل سوم برای داشتن تیم ملی موفق حمایت از جوانان و استفاده از بازیکنان با تجربه است. ترکیب این دو می‌تواند به تبم ملی کمک کند. جوانان با انگیزه و پر انرژی هستند و می‌توانند با دوندگی زیار فضای گلزنی را برای مهاجمان با تجربه ایجاد کنند. ما در خط حمله بازیکنان گلزن بزرگی داریم ولی کادر فنی تیم ملی باید تمرکزش را بیشتر برروی حل ساختار دفاعی تیم ملی بگذارد تا به راحتی مقابل حریفان دروازه تیم ملی باز نشود. گل خوردن برابر افغانستان هشداری است که باید جدی گرفته شود و نباید به راحتی از کنار آن گذشت.

شاهرخ بیانی در پاسخ به این سوال که لیگ برتر می‌تواند نقشی تعیین کننده در موفقیت تیم ملی در جام جهانی داشته باشد گفت: در زمانی که کی روش سرمربی تیم ملی بود به همه نقاط دنیا می‌رفت و بازیکنان ایرانی را رصد و به تیم ملی دعوت می‌کرد که متاسفانه این اتفاق هم فراموش شده است.

در حال حاضر ما مثل گذشته بازیکن در اروپا نداریم بنابراین لازم است از لیگ برتر کمک بگیریم. برگزاری منظم لیگ تا شروع جام جهانی کمک مفیدی به تیم ملی خواهد داشت و کادر فنی تبم ملی باید بازی‌ها را رصد کرده و بهترین‌ها را به اردو دعوت کند.

با توجه به اینکه در سال جام جهانی هستیم و همه بازیکنان از انگیزه بیشتری برخوردار هستند انتخاب بازیکن کمی سخت خواهد شد ولی با شناختی که سالهاست از قلعه نویی داریم می‌دانیم که او بهترین‌ها را انتخاب خواهد کرد و هیچ بازیکن خوبی از نظر کادر فنی دور نخواهد ماند.

کارشناس فوتبال در پایان خاطر نشان کرد: تیم ملی بازی‌های سختی در جام جهانی خواهد داشت و باید با آمادگی کامل به این تورنمنت بزرگ برود. کادر فنی باید بهترین‌ها را انتخاب کند. اسم‌ها برای تیم ملی بازی نخواهند کرد و بازیکنی باید به میدان برود که انگیزه بالایی برای حضور در جام جهانی داشته باشد و باید همه دست به دست هم دهیم از کادر فنی و بازیکنان حمایت کنیم تا تیم ملی در آرامش کامل به مصاف حریفان رفته تا نتایجی در شان فوتبال ایران به دست بیاورد.