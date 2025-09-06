به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای ۲۲ لغایت ۳۰ شهریور ماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار میشود. برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:
جمعه ۲۱ شهریورماه:
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد
شنبه ۲۲ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
یکشنبه ۲۳ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
دوشنبه ۲۴ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
سهشنبه ۲۵ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
چهارشنبه ۲۶ شهریورماه:
ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
جمعه ۲۸ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
شنبه ۲۹ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
یکشنبه ۳۰ شهریورماه:
ساعت ۱۸ تا ۱۹: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
