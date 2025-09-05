  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند

پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند

فدراسیون کشتی برای مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی جهان پاداش ویژه‌ای در نظر گرفته است، ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش طلایی‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی برای مدال‌آوران رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی پاداش در نظر گرفته است. میزان این پاداش‌ها که از محل درآمدهای فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:

مدال طلای جهان: دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال؛ رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد
مدال نقره جهان: دریافت ۷۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه
مدال برنز جهان: دریافت ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

لازم به ذکر است این پاداش مجزا از پاداش مصوب وزارت ورزش و جواانان بوده و در ادامه‌ی سیاست‌های حمایتی فدراسیون کشتی برای قدردانی از قهرمانان ملی، ایجاد انگیزه در نسل‌های آینده و تثبیت جایگاه کشتی ایران به‌عنوان قدرت اول جهان صورت می‌گیرد.

کد خبر 6580141
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها