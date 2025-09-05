به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی برای مدال‌آوران رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی پاداش در نظر گرفته است. میزان این پاداش‌ها که از محل درآمدهای فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:

مدال طلای جهان: دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال؛ رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد

مدال نقره جهان: دریافت ۷۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

مدال برنز جهان: دریافت ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

لازم به ذکر است این پاداش مجزا از پاداش مصوب وزارت ورزش و جواانان بوده و در ادامه‌ی سیاست‌های حمایتی فدراسیون کشتی برای قدردانی از قهرمانان ملی، ایجاد انگیزه در نسل‌های آینده و تثبیت جایگاه کشتی ایران به‌عنوان قدرت اول جهان صورت می‌گیرد.