به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی جهان کشتی ۲۰۲۵ به میزبانی زاگرب کرواسی از ۲۲ شهریورماه برگزار میشود و ۳۰۶ کشتیگیر فرنگیکار از سراسر دنیا برای کسب عنوان قهرمانی جهان به روی تشک میروند.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ترکیبی کامل راهی زاگرب میشود و چند فرنگیکار شاخص کشورمان در سیدهای برتر قرار گرفتهاند:
پویا دادمرز (۵۵ کیلوگرم) – سید شماره ۳
علی احمدی وفا (۶۰ کیلوگرم) – بدون سید
محمد مهدی کشتکار (۶۳ کیلوگرم) – سید شماره ۴
سعید اسماعیلی (۶۷ کیلوگرم) – سید شماره ۱
دانیال سهرابی (۷۲ کیلوگرم) – سید شماره ۷
علیرضا عبدولی (۷۷ کیلوگرم) – بدون سید
غلامرضا فرخی (۸۲ کیلوگرم) – بدون سید
علیرضا مهمدی (۸۷ کیلوگرم) – سید شماره ۴
محمدهادی ساروی (۹۷ کیلوگرم) – سید شماره ۱
امین میرزازاده (۱۳۰ کیلوگرم) – سید شماره ۱
شانسهای اصلی ایران برای مدال
سیدبندی در مسابقات جهانی اهمیت بالایی دارد، زیرا فرنگیکاران حاضر در سیدهای برتر تا مراحل نهایی از برخورد مستقیم با رقبای اصلی مصون خواهند بود و شانس بیشتری برای صعود به نیمهنهایی و فینال دارند. با توجه به جایگاه فرنگیکاران شاخص ایران در اوزان ۶۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در سید اول، نمایندگان ایران تا مراحل پایانی با رقبای اصلی خود رویارویی مستقیم نخواهند داشت. این موضوع شانس تیم ملی کشتی فرنگی را برای رسیدن به مدالهای طلا و کسب عنوان تیمی برتر افزایش میدهد.
نظر شما