اتفاق خوشحال کننده برای یک ستاره/ کیهانی: یزدانی را به مردم برگرداندیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سهراب کیهانی با بیان اینکه حسن یزدانی هیچ منعی برای شروع تمرینات کشتی ندارد، اظهار داشت: پس از بررسی تصاویر ام آر آی و سی تی اسکن شانه عمل کرده حسن یزدانی، آن چیزی که مشاهده شد جوش خوردگی کامل تاندون و قطعه استخوانی بود و شرایط وی بسیار رضایت بخش ارزیابی شد.

وی ادامه داد: کاری که فدراسیون کشتی و کمیته پزشکی در مورد این قهرمان بزرگ کشورمان انجام داد، پشتیبانی و حمایت همه جانبه به منظور رفع مصدومیت بود و نتایج تصاویر نشان داد که ما کار خود را به خوبی انجام داده ایم. در واقع حسن آقای یزدانی امانتی بود نزد ما و فدراسیون بود که آن را با صحت و سلامت به مردم باز گرداندیم تا بار دیگر بتواند در میادین کشتی افتخارآفرین باشد.

کیهانی در مورد زمان بازگشت به تشک کشتی، یزدانی تصریح کرد: یزدانی از همین الان هم می تواند تمرینات خود را آغاز کند و تعیین کند که در چه وزنی می خواهد به میدان برود، به لطف پروردگار مصدومیت کاملا رفع شد و بعد از این همه چیز بستگی به تلاش و خواهندگی وی دارد که هرچه زودتر بتواند به میادین قهرمانی بازگردد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون با تأکید بر اینکه روند درمان تمامی ملی پوشان از جمله حسن یزدانی زیر نظر این کمیته انجام و تمامی مراحل درمانی پیگیری می شود، گفت: اهورا خاطری ۲ ماه قبل از جهانی جوانان جراحی کرد و با بهبودی کامل در این مسابقات حضور یافت. در تیم بزرگسالان نیز امیرعلی آذرپیرا و محمد نخودی نیز حدود یک سال پیش عمل کردند و در حال حاضر شرایط خوبی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشتی ورزش سختی بوده و همواره با آسیب دیدگی ورزشکاران همراه است، هم اکنون نیز تمامی ملی پوشان زیر نظر کمیته پزشکی قرار دارند. بنده در رقابت های جهانی کرواسی نیز حضور دارم و این آمادگی وجود دارد که در هر لحظه بتوانیم روند پزشکی ملی پوشان را از نزدیک پیگیری کنیم.