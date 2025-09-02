به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات وزن ۸۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود. علیرضا مهمدی نماینده ایران در این رقابت‌ها حضور دارد که با توجه به عملکرد رو به رشد و عالی که طی ۲ سال گذشته داشته، شانس اول قهرمانی و کسب مدال طلا محسوب می‌شود.

مهمدی که پس از کسب مدال نقره وزن ۸۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی جهان در سال ۲۰۲۳، به جهت حضور در المپیک به یک وزن بالاتر (۸۷) آمد، برای اثبات خود به کادر فنی، راه سختی را در چرخه طی کرد و در نهایت در المپیک ۲۰۲۴ پاریس موفق به کسب مدال نقره شد.

مهمدی پس از المپیک پاریس روند رو به رشد خود را طی کرد و با عملکرد قابل قبول در چرخه انتخابی تیم ملی، به راحتی به عضویت تیم ملی درآمد چراکه در رقابت‌های رنکینگ آلبانی توانست با نتیجه خوبی «سمن نوویکوف» قهرمان المپیک از بلغارستان و «دیوید لوسونزی» قهرمان سال ۲۰۲۳ جهان از مجارستان را شکست دهد تا ثابت کند بهترین نفر در این وزن است.

علیرضا که یکی دیگر از پدیده‌های کشتی ایذه خوزستان محسوب می‌شود و از دست پرورده‌های ملک محمد بویری مربی موفق این شهر محسوب می‌شود، اما در جهانی چند حریف مطرح دارد که باید به خوبی مراقب آنها باشد، چراکه کشتی فرنگی جهان همیشه دستخوش تغییرات گسترده در رقابت‌های جهانی می‌شود.

با توجه به غیبت «سمن نویکوف» بلغاری در جهانی کرواسی، «دیوید لوسونزی» دارنده مدال‌های طلا و برنز جهان و طلای اروپا در سال ۲۰۲۵ از مجارستان اصلی ترین حریف مهمدی محسوب می‌شود. «تورپال بیسلطانوف» از دانمارک که مدال برنز المپیک و نقره جهان را در کارنامه دارد و امسال نیز در رنکینگ مجارستان به‌عنوان قهرمانی دست یافته، دیگر حریف قدرتمند مهمدی محسوب می‌شود.

«لاشا گوبادزه» قهرمان جهان در وزن ۸۲ کیلوگرم و دارنده مدال برنز جهان در وزن ۸۷ کیلوگرم از گرجستان که امسال در تورنمنت با کیفیت «پیت لاسینسکی» لهستان قهرمان شده است و «میلاد علیرضایف» از روسیه که سال گذشته در رقابت تیم به تیم در روسیه مقابل مهمدی به پیروزی رسید که البته این نتیجه را نمی‌توان ملاک درستی برای ارزیابی عملکرد امسال این کشتی گیر دانست.

بر روی کاغذ علیرضا مهمدی نماینده کشورمان شانس اول مدال طلای این وزن محسوب می‌شود و عملکرد وی نیز در مسابقات اخیر این موضوع را تأیید می‌کند.