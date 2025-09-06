تصمیم نهایی کشتی فرنگی در آستانه جهانی؛ قرعه به نام دادمرز یا احمدی؟

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ۱۰ روز دیگر به مسابقات جهانی کشتی زاگرب زمان باقی مانده اما تکلیف تیم کشتی فرنگی ایران در یک وزن هنوز مشخص نیست. بر اساس تصمیم پیشین کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، ترکیب نفرات اعزامی به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵، پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم، علیرضا عبدولی در ۷۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم خواهند بود.

البته در وزن ۵۵ کیلوگرم به دلیل عملکرد ضعیف پویا دادمرز در مسابقات قهرمانی آسیا ابتدا قرار بر این شد که آرمین شمسی پور و پویا دادمرز بر سر دوبنده تیم ملی با یکدیگر رقابت کنند که در صورتی که دادمرز به یک پیروزی می‌رسید صاحب دوبنده تیم ملی می‌شد. در نهایت در انتخابی وزن ۵۵ کیلوگرم، دادمرز با نتیجه ۴ بر یک پیروز میدان و صاحب دوبنده تیم ملی شد. اما این پایان کار برای دادمرز نبود چرا که کادر فنی از عملکرد او راضی نیست و به همین خاطر به او اعلام شده است که اگر در تمرینات رضایت کادر فنی و فدراسیون را جلب نکند شاید به احتمال زیاد پیام احمدی که در مسابقات جوانان آسیا به مدال طلا رسید، به عنوان فرنگی‌کار وزن ۵۵ کیلوگرم ایران عازم مسابقات جهانی شود.

با توجه به اینکه پیام احمدی در مسابقات قهرمانی جوانان جهان به مدال طلا رسید و تنها مدال آور طلای آن مسابقات بود، عملکرد او مورد توجه کادر فنی کشتی قرار گرفته و به همین خاطر قرار است یک تمرین مسابقه‌ای بین او و پویا دادمرز فردا (یکشنبه) در جریان اردوی تیم ملی برگزار شود. البته این تمرین مسابقه‌ای در شرایط عادی و بدون کاهش وزن از سوی هر دو کشتی‌گیر است تا در آستانه مسابقات جهانی زاگرب فشار زیادی به این دو کشتی‌گیر وارد نشود.

برگزاری تمرین مسابقه‌ای آن هم ۱۰ روز قبل از مسابقات جهانی، هر چند بدون فشار به دو کشتی‌گیر است اما از نظر اهالی کشتی تصمیم درست و منطقی نیست، ولی در نهایت باید دید کادر فنی کدام کشتی‌گیر را برای مسابقات جهانی در لیست نهایی قرار می‌دهد.

پویا دادمرز در سال ۲۰۲۳ مدال برنز جهان را کسب کرد و در سال ۲۰۲۴ مدال نقره جهان را به دست آورد و در حال حاضر در رنکینگ اتحادیه جهانی سید سوم را دارد و پیام احمدی هم به تازگی در مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان به مدال خوش رنگ طلا رسید.