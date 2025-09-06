به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد بزرگسالان جهان روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود. امیرحسین فیروزپور نماینده ایران در این مسابقات است، او توانست مزد زحمات چند ساله خود را امسال در چرخه انتخابی بگیرد و به‌عنوان ملی پوش این وزن راهی رقابت‌های جهانی شود.

امیرحسین فیروزپور که برای اولین بار در سال ۲۰۲۲، قهرمان بزرگسالان آسیا شد، ۳ مدال طلای قهرمانی آسیا را در این رده‌ی سنی دارد. وی همچنین ۲ مدال طلا و یک مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان را در وزن ۹۲ کیلوگرم دارد و نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۲ تا امسال در صدر بهترین‌های این وزن قرار داشته است.

اما حضور وی در رقابت‌های جهانی به نظر کمی دیر می‌رسد چراکه وی می‌توانست سال‌های گذشته نیز نماینده ایران در این وزن باشد و با شایستگی کسب مدال کند اما حضور کشتی گیر قدرتمندی همچون کامران قاسم پور و در ادامه امیرعلی آذرپیرا راه را برای این کشتی گیر شایسته کشورمان سخت کرد. فیروزپور که ۲ مدال طلای جوانان جهان را نیز در کارنامه دارد، عملکرد بسیار بی نظیری در رقابت‌های برون مرزی داشته و امسال شاید کمی دیر اما با تمام قوا برای کسب مدال طلای این وزن راهی زاگرب می‌شود.

نماینده ایران در ادامه قهرمانی در مسابقات امیدها، در رنکینگ کرواسی و قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ نیز قهرمان شد. او در دیدار تیم به تیم با روسیه نیز در خاک روسیه مقابل ماگومد قربان اف به شایستگی پیروز شد تا نشان دهد، هیچ کشتی گیری حریف وی نیست. اما مسابقات قهرمانی جهان همیشه با فراز و نشیب همراه بوده و نماینده کشورمان در این مسابقات نیز حریفان قدرتمندی را پیش رو خواهد داشت.

از مهمترین حریفان فیروزپور می‌توان به داورن کوراگلیف کشتی گیر روسی الاصل یونان که مدال برنز المپیک در وزن ۸۶ کیلوگرم و طلای اروپا ۲۰۲۵ در وزن ۹۲ کیلوگرم را دارد، میریانی مایسورادزه دارنده مدال نقره جهان از گرجستان که سال گذشته در قرعه مقابل سعداله یف، تیلور و قاسم پور حضور داشت و به راحتی به دیدار فینال آمد اما در آن جام مغلوب کشتی گیر مطرح روس‌ها شد و همچنین عثمان نورماگمدوف آذربایجانی که در سال‌ها ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ مدال‌های نقره و برنز جهان را بدست آورد و حتی باتیربک تساکولوف کشتی گیر روسی الاصل و دارنده مدال برنز از اسلواکی، اشاره کرد.

ترند هیدالی از آمریکا تنها یک مدال نقره آن هم در ۸۶ کیلوگرم زیر ۲۳ سال جهان در سال ۲۰۲۲ بدست آورده و بهترین عملکردش نیز قهرمانی در مسابقات رنکینگ ۲۰۲۵ مجارستان بوده است و امان اله گادجی ماگمدوف نماینده روس‌ها در این وزن است. از عملکرد وی در چند سال گذشته اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و به نظر نمی‌رسد حرفی برای گفتن مقابل فیروزپور داشته باشد.د.

در هر صورت رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی فرصت مناسبی برای امیرحسین فیروزپور است که بتواند اولین مدال جهانی خود را با رنگ طلا کسب کند و نام خود را در میان نامداران کشتی جهان اضافه نماید.