به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا روی‌دل و علی همتی، نمایندگان مرکز دیپلماسی جوانان ایران، در کنار جوانان نوآور از ۱۰ کشور عضو، در بخش توسعه کسب‌وکار جوانان سازمان همکاری‌های شانگهای حضور یافتند و چشم‌انداز همکاری‌های تازه‌ای در حوزه‌های نوآوری و فناوری، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و سایر عرصه‌های کارآفرینی ترسیم کردند.

این رویداد که از ۱۹ تا ۲۳ اوت ۲۰۲۵ در شهر اومسک روسیه و در چارچوب برنامه‌های سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، بستری برای پیوند نوآوری جوانان با همکاری‌های اقتصادی چندجانبه فراهم آورد. در این میان، حضور فعال نمایندگان ایران دستاوردهای ارزشمندی در راستای توسعه همکاری‌های فناورانه و تجاری کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشت.

مأموریت اصلی این اجلاس توانمندسازی کارآفرینان جوان، تسهیل ورود به بازارهای بین‌المللی و تجاری‌سازی ایده‌ها و نوآوری‌ها بود. برنامه‌های امسال شامل کارگاه‌های آموزشی تخصصی، رقابت نوآوری جوانان، ایجاد اینکیوباتور بین‌المللی و نشست‌های مستقیم با سرمایه‌گذاران و منتورها بود؛ رویدادی که از آن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پل‌های ارتباطی برای آینده اشتغال و توسعه کارآفرینی جوانان در منطقه یاد می‌شود.

نمایندگان ایران در جریان نشست‌ها و جلسات B۲B با همتایان کشورهای عضو، فرصت‌های همکاری در حوزه‌های هوش مصنوعی، صنایع غذایی و اقتصاد دیجیتال را مورد بررسی قرار دادند. همچنین مذاکراتی برای توسعه همکاری‌های مشترک تحقیق و توسعه، تبادل فناوری و ورود به بازارهای صادراتی جدید با شرکای منطقه‌ای انجام شد.