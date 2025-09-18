به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک ایران و ازبکستان با موضوع «دیپلماسی نخبگانی و مزیتهای علمی میان دو کشور» با حضور دانشجویان و پژوهشگران برتر دانشگاههای برجسته ازبکستان، به میزبانی اندیشکده دیپلماسی ملل و مرکز دیپلماسی جوانان ایران در تهران برگزار شد.
سیدمحمدعلی سیدحنایی مؤسس و رئیس هیئت امنا اندیشکده دیپلماسی ملل در آغاز این نشست با تاکید بر اینکه دیپلماسی نخبگانی به عنوان یکی از رویکردهای نوین در روابط بینالملل، جایگاه ویژهای در ایجاد پیوندهای پایدار میان کشورها دارد؛ گفت: ایران و ازبکستان با برخورداری از تاریخ مشترک، زبان و فرهنگ غنی و نیز ظرفیتهای علمی چشمگیر، میتوانند با بهرهگیری از توان نخبگان، مسیر توسعه و پیشرفت خود را بیش از پیش هموار سازند.
محمدپویا درودینژاد، معاون روابطعمومی مرکز دیپلماسی جوانان نیز در این نشست گفت: مجاورت جغرافیایی، تاریخ و فرهنگ مشترک میان ایران و ازبکستان، نه تنها زمینهای طبیعی برای همکاریهای اقتصادی و علمی فراهم میآورد، بلکه مدلی برای توسعه پایدار مبتنی بر همزیستی منطقهای و تعامل تاریخی مشترک ایجاد میکند. بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند فرصتهای نوآورانه و برنامههای مشترک را در حوزههای دانشگاهی، فناورانه و فرهنگی تقویت کرده و مسیر روابط دوجانبه را به سمت یک چشمانداز راهبردی و بلندمدت هدایت کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای همکاری مشترک گفت: اندیشکدهها به عنوان نهادهای مرجع اندیشهورزی، جایگاه ویژهای در شکلدهی به دیپلماسی نخبگانی دارند. اندیشکده دیپلماسی ملل به عنوان داعیه دار Track2 Diplomacy در ایران با برگزاری چنین نشستهایی در پی آن است که با ایجاد فضایی، نخبگان علمی و فرهنگی بتوانند فراتر از مناسبات رسمی، به طراحی چشماندازهای مشترک برای همکاریهای دوجانبه و چندجانبه بپردازند.
شرکتکنندگان این نشست در حوزههای تخصصی به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعاتی چون همکاریهای دانشگاهی، فرصتهای مشترک در حوزه تبادلات و رویدادهای علمی و فناورانه، و نیز زمینههای همکاری فرهنگی میان دو کشور پرداختند.
از جمله دستاوردهای نشست میتوان به توافق اولیه برگزاری کارگاههای مشترک علمی، طراحی پروژههای پژوهشی بیندانشگاهی، و نیز تقویت تعاملات فرهنگی میان دانشجویان و پژوهشگران توسط اندیشکدهها و انجمنها و اتحادیههای علمی دو کشور اشاره کرد. همچنین پیشنهاد شد تا با استفاده از ظرفیت دانشگاههای معتبر، زمینه تبادل تجربه در حوزه نوآوری و فناوری را در قالب برنامههای دوجانبه فراهم شود؛ تا دیپلماسی نخبگانی از سطح گفتوگو فراتر رفته و به کنش ملموس و تأثیرگذار بدل شود.
این نشست بار دیگر نشان داد که همکاریهای علمی و فرهنگی، پلی مطمئن برای نزدیکی ملتها و ارتقای روابط دوجانبه است. ایران و ازبکستان با اتکا به سرمایه انسانی جوان و نخبگان خود، قادر خواهند بود افقهای تازهای را در عرصههای علمی، فرهنگی و اقتصادی بگشایند. دیپلماسی نخبگانی زمانی به ثمر مینشیند که بستر گفتوگوهای آزاد و اندیشهورزانه توسط نهادهایی همچون اندیشکدهها فراهم شود و انتظار میرود این نشست سرآغازی برای شکلگیری همکاریهای بلندمدت و راهبردی میان دو کشور باشد.
