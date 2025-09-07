دنیامالی: جوانان ما باید با تلاش و استمرار جایگاه خود را ارتقا دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل وزیر ورزش و جوانان از برگزیدگان المپیاد نجوم دنیا، در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
احمد دنیا، مالی وزیر ورزش و جوانان در این مراسم گفت: یکی از مشکلات موضوع علوم نظری است. ما در دنیا در عموم رشتهها در بحث مقالات علمی و حضور اندیشمندان صاحب علم پایه قوی هستیم. اما شکاف عمیقی که ما با آن مواجهیم تبدیل این علوم به صنعت است که به صورت کاربردی انجام نمیشود.
وی افزود: ما باید کمک کنیم که جوانان ما از این زنجیره خارج نشوند و باید این خلأ را پر کنیم و دانشمان را به محصول تبدیل کنیم. لذا حوزه ارتباط دانشگاه با تولید و صنعت در این زمینه مطرح میشود و که باید این فضا را پر کنیم.
دنیا مالی در ادامه گفت: ما در وزارتخانه یک شبکه مدیران آینده را طراحی کردیم. اگر یکی از این اندیشمندان ما مدیر شود آن مجموعه امتداد خواهد یافت. ما میتوانیم با همین ظرفیت منابع انسانی زیرساختی و منابع مالی محدود راندمان بالاتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: لذا تکیه ما باید به منابع انسانی خود باشد. آنچه جوانان ما باید پیگیری کنند استمرار فعالیت و تلاش است و باید خود را با برنامه ارتقا بدهند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به برنامهریزیها بتوانیم از حضور جوانان بیشتر بهره ببریم.
نظر شما