رشد ۴۴ درصدی درآمدهای گمرک؛ واریز ۳۵۲ هزار میلیارد تومان به خزانه

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، درآمدهای گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بازه زمانی مرداد ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده و مجموع مبالغ واریزی به خزانه به حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که رشد ۳۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

در نگاهی جزئی‌تر به عملکرد پنج‌ماهه نخست امسال، درآمدهای وصولی گمرک از مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان گذشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴۴ درصدی همراه بوده است. بر پایه داده‌های منتشرشده، بخش‌های مختلف درآمدی عملکرد زیر را ثبت کرده‌اند:

حقوق ورودی کالاها با ۲۷ درصد رشد، به ۴۸ هزار میلیارد تومان (۴۸ همت) رسیده است.

۲۲ ردیف درآمدی گمرک با رشدی ۷۳ درصدی، مجموعاً ۲۴ هزار میلیارد تومان (۲۴ همت) درآمد ایجاد کرده‌اند.

مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی نیز با ثبت عدد ۵۸ هزار میلیارد تومان (۵۸ همت)، رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.

این ارقام نشان‌دهنده نقش پررنگ گمرک در تامین منابع درآمدی دولت و بهبود وضعیت مالی خزانه در شرایط فعلی اقتصادی است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان اصلی در نظام مالی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود. منابع درآمدی گمرک شامل حقوق ورودی کالاها، عوارض صادرات و واردات، مالیات بر ارزش افزوده واردات و سایر ردیف‌های درآمدی است که نقش مستقیمی در تامین بودجه عمومی دولت دارد. در سال‌های اخیر با گسترش تجارت خارجی، بهبود فرآیندهای الکترونیکی و تشدید نظارت‌ها، سهم درآمدهای گمرکی در تامین منابع مالی کشور افزایش یافته است. رشد اخیر نیز در همین راستا قابل تحلیل است.