به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی صبح شنبه در نشست خبری از انتقال مجموعه‌ای کم‌نظیر شامل هشت شیء تاریخی و یک فرش فاخر تصویری از مجموعه کاخ گلستان و موزه ملی ایران به بیرجند خبر داد و گفت: پس از ماه‌ها مکاتبه و هماهنگی با وزارتخانه و طی مراحل حساس اداری، نهایتاً با موافقت وزیر محترم و قائم‌مقام ایشان، این آثار در اواخر خردادماه به استان منتقل شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به شرایط خاص انتقال و نگهداری، تا لحظه آخر هم مطمئن نبودیم این اشیا به استان برسند، اما امروز آماده رونمایی این گنجینه ارزشمند هستیم.

ویژگی های اشیای انتقال یافته

برآبادی با اشاره به اشیای انتقال یافته، گفت: این مجموعه شامل آثار فلزی و سفالی از دوره‌های مختلف تاریخی از جمله هاون برنجی دوره قاجار با کتیبه کوفی، کوزه سفالی قرون سوم و چهارم هجری با کتیبه قرآنی، ظرف برنجی نفیس با دعای نادعلی، ملاقه مسی دوره سلجوقی و کاسه‌های برنجی با نقوش هندسی بوده که بازتابی از هنر و دانش مردمان این سرزمین در طول تاریخ هستند.

وی بزرگ‌ترین اثر این مجموعه را فرش تصویری تاریخی دانست و اظهار کرد: این فرش با ابعادی بیش از ۲۷ متر، به گواه کارشناسان برجسته از جمله آقای ژوله، بزرگ‌ترین فرش تصویری تاریخی ایران و جهان است.

برآبادی ادامه داد: در این فرش باشکوه، نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی، دریا، کشتی و عمارت دیده می‌شود و روایتی از یک رویداد مهم تاریخی است و هرچند هنوز محل دقیق عمارت نقش‌بسته مشخص نشده، اما شواهد نشان می‌دهد این اثر در منطقه گلستان و درخش خراسان جنوبی بافته شده است.

وی افزود: ترکیب عناصر بومی مانند زنان محجبه و سربازان دوازده‌نفره در کنار المان‌های جهانی، این فرش را به اثری منحصر به‌فرد و سفارشی بدل کرده است.

اهداف سه‌گانه از انتقال آثار

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: معرفی پیشینه فرهنگی و هنری استان و کشور، ایجاد زمینه برای پژوهش‌های علمی و هنری روی این آثار، توسعه گردشگری و جذب بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به بیرجند از جمله اهداف انتقال آثار به بیرجند است.

وی تأکید کرد: مجوز انتقال این مجموعه به مدت سه ماه صادر شده است و امیدواریم این نمایشگاه نقطه عطفی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی خراسان جنوبی باشد و بیرجند از معبر عبور گردشگران به مقصد گردشگری تبدیل شود.

برابادی ادامه داد: پوستر معرفی این آثار به شش زبان زنده دنیا ترجمه شده و در اختیار رسانه‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت تا جهانیان با این گنجینه آشنا شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: ما می خواهیم قدمت تاریخی و فرهنگی شهر و استان خود مان را معرفی کنیم چرا که محل کشف این آثار بیرجند و به واقع جنوب خراسان بوده است.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی با عنوان «دست‌های همدل» به مناسبت هفته وحدت و هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: در این نمایشگاه که در عمارت جهانی اکبریه برپا می‌شود، ۲۰ هنرمند شیعه و سنی بیش از ۶۰ اثر در رشته‌هایی چون معرق چوب، معرق مس، خوشنویسی، نگارگری، احجام چوبی و گوهرسنگ‌ها را به نمایش خواهند گذاشت.