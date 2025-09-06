  1. استانها
زنجان جزو پنج استان برتر کشور در حوزه صنایع‌دستی است

زنجان- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: زنجان جزو پنج استان برتر کشور در حوزه صنایع‌دستی است و در ۵۵ رشته بیش از ۱۲ هزار هنرمند در این عرصه فعالیت دارند.

سید میکائل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زنجان جزو پنج استان برتر کشور در حوزه صنایع‌دستی است، گفت: در حاضر حاضر بیش از ۱۲ هزار هنرمند در ۵۵ رشته صنایع دستی در این استان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه با این حال در سال‌های اخیر برخی مشکلات اقتصادی و کاهش تقاضا موجب آسیب به بخشی از فعالان این حوزه شده است، افزود: در همین راستا سیاست‌گذاری شده تا با حمایت از هنرمندان، بخشی از خسارت‌ها جبران شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های ملی و استانی فرصتی برای معرفی بیشتر صنایع‌دستی و رونق بازار فروش این محصولات است.

موسوی به موضوع مواد اولیه صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت مواد اولیه به‌ویژه فلزات گران‌بها مانند مس و نقره مشکلاتی برای هنرمندان ایجاد کرده است. وزارتخانه و دولت در تلاش هستند تا با تأمین این مواد به قیمت مناسب، بخشی از دغدغه هنرمندان را برطرف کنند.

وی ادامه داد: با همکاری مسئولان و استقبال مردم، جشنواره ملی آش ایرانی و نمایشگاه ملی صنایع‌دستی زنجان بتواند علاوه بر معرفی فرهنگ غذایی و هنرهای سنتی، سهم مهمی در رونق صنایع‌دستی و جذب گردشگران ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی و نمایشگاه ملی صنایع‌دستی، گفت: جشنواره ملی آش ایرانی و نمایشگاه ملی صنایع‌دستی از ۲۴ تا ۲۸ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های زنجان برگزار خواهد شد.

موسوی با اشاره به برنامه‌های جانبی این رویداد افزود: پیش‌رویداد جشنواره آش از امروز در محور اشراق، در مسیر گردشگری آغاز شده است. نزدیک به ۲۰۰ نفر از استان زنجان در این مرحله شرکت کرده‌اند و مسابقات در دو روز برگزار می‌شود. منتخبین این رقابت‌ها در جشنواره اصلی حضور خواهند داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان ادامه داد: در جشنواره اصلی، شرکت‌کنندگان از استان‌های مختلف کشور حضور می‌یابند و حتی نمایندگانی از آلمان نیز برای معرفی آش‌های ایرانی به جشنواره می‌پیوندند.

موسوی افزود: این جشنواره طی سال‌های گذشته به یک برند ملی تبدیل شده و از جمله رویدادهای پرمخاطب حوزه گردشگری و خوراک در کشور است.

وی با اشاره به همزمانی جشنواره آش با نمایشگاه ملی صنایع‌دستی، بیان کرد: هنرمندان صنایع‌دستی از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. سال گذشته نیز تمامی استان‌ها در این رویداد شرکت کرده بودند و امسال هم شاهد حضور گسترده علاقه‌مندان هستیم.

