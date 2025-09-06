سید میکائل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زنجان جزو پنج استان برتر کشور در حوزه صنایعدستی است، گفت: در حاضر حاضر بیش از ۱۲ هزار هنرمند در ۵۵ رشته صنایع دستی در این استان فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه با این حال در سالهای اخیر برخی مشکلات اقتصادی و کاهش تقاضا موجب آسیب به بخشی از فعالان این حوزه شده است، افزود: در همین راستا سیاستگذاری شده تا با حمایت از هنرمندان، بخشی از خسارتها جبران شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان ادامه داد: برگزاری نمایشگاههای ملی و استانی فرصتی برای معرفی بیشتر صنایعدستی و رونق بازار فروش این محصولات است.
موسوی به موضوع مواد اولیه صنایعدستی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت مواد اولیه بهویژه فلزات گرانبها مانند مس و نقره مشکلاتی برای هنرمندان ایجاد کرده است. وزارتخانه و دولت در تلاش هستند تا با تأمین این مواد به قیمت مناسب، بخشی از دغدغه هنرمندان را برطرف کنند.
وی ادامه داد: با همکاری مسئولان و استقبال مردم، جشنواره ملی آش ایرانی و نمایشگاه ملی صنایعدستی زنجان بتواند علاوه بر معرفی فرهنگ غذایی و هنرهای سنتی، سهم مهمی در رونق صنایعدستی و جذب گردشگران ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی و نمایشگاه ملی صنایعدستی، گفت: جشنواره ملی آش ایرانی و نمایشگاه ملی صنایعدستی از ۲۴ تا ۲۸ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای زنجان برگزار خواهد شد.
موسوی با اشاره به برنامههای جانبی این رویداد افزود: پیشرویداد جشنواره آش از امروز در محور اشراق، در مسیر گردشگری آغاز شده است. نزدیک به ۲۰۰ نفر از استان زنجان در این مرحله شرکت کردهاند و مسابقات در دو روز برگزار میشود. منتخبین این رقابتها در جشنواره اصلی حضور خواهند داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان ادامه داد: در جشنواره اصلی، شرکتکنندگان از استانهای مختلف کشور حضور مییابند و حتی نمایندگانی از آلمان نیز برای معرفی آشهای ایرانی به جشنواره میپیوندند.
موسوی افزود: این جشنواره طی سالهای گذشته به یک برند ملی تبدیل شده و از جمله رویدادهای پرمخاطب حوزه گردشگری و خوراک در کشور است.
وی با اشاره به همزمانی جشنواره آش با نمایشگاه ملی صنایعدستی، بیان کرد: هنرمندان صنایعدستی از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. سال گذشته نیز تمامی استانها در این رویداد شرکت کرده بودند و امسال هم شاهد حضور گسترده علاقهمندان هستیم.
نظر شما