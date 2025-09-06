https://mehrnews.com/x38WXS ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰ کد خبر 6581036 استانها قزوین استانها قزوین ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰ جدول خاموشی برق استان قزوین قزوین- برنامه خاموشی برق استان قزوین در روز شنبه اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، برنامه خاموشی برق استان قزوین برای امروز شنبه اعلام شد. کد خبر 6581036 کپی شد مطالب مرتبط جدول زمان بندی قطعی برق شهر کرمان در روز شنبه ۱۵ شهریور جدول خاموشیهای برق کهگیلویه و بویراحمد در روز شنبه برنامه خاموشی های احتمالی شهرستان زاهدان برای روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ برچسبها خاموشی برق قزوین ناترازی برق
