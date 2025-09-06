به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق که به تهران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این دیدار ضمن خیرمقدم گویی به رئیس جریان حکمت ملی عراق، به روابط مستحکم تهران و بغداد اشاره کرد و گفت: اتفاقاتی که طی چند سال اخیر در منطقه ما بروز و ظهور یافته، بیانگر آن است که دشمنان با اسلامِ مقتدر و پیشرفته مخالف‌اند و تحمل اقتدار مسلمین را ندارند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضع صریح و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در قبال دو مقوله جنگ و صلح، تصریح کرد: ایران اسلامی اگر چه هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود، اما هرگز تسلیم نظام سلطه نیز نمی‌شود و نه «جنگ تحمیلی» را می‌پذیرد و نه «صلح تحمیلی» را، این منطق روشنی است که امامین انقلاب ما به کرات تبیین فرموده‌اند.

رئیس عدلیه بیان داشت: دشمن و ایادی او بر پایه محاسباتی غلط تصور داشتند که در نتیجه جنگ ۱۲ روزه، کار نظام جمهوری اسلامی ایران تمام می‌شود، اما اقتدار ایران اسلامی در جریان جنگ مزبور، صحنه‌ای را رقم زد که به موجب آن، امروز در چشمان جهانیان، ایران اسلامی عزیزتر و مقتدرتر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اقتدار نظامی ایران اسلامی که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، نمود و تجلی آشکار داشت، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس و آغاز حیات نامشروعش تا جنگ ۱۲ روزه اخیر، اینچنین متحمل ضربات سنگین نظامی نشده بود؛ پیروزی و موفقیت ایران اسلامی در این جنگ برای کل اسلام ناب، آورده داشت و این ظفرمندی تنها به ما اختصاص ندارد.

رئیس قوه قضائیه، منطق جمهوری اسلامی ایران را گفت‌وگو از روی اقتدار و رد و طرد زورگویی و قلدرمأبی دانست و بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفت‌وگو است؛ ما در برابر «خصم» نیز از این رویکرد تبعیت می‌کنیم؛ منطق ما نیز روشن است؛ ما می‌گوئیم که از حقوق اساسی خود که وفق قوانین بین‌المللی نیز محترم شمرده شده است، کوتاه نمی‌آییم؛ در این راستا ما اهل گفت‌وگو هستیم؛ اما اگر طرف مقابل به دنبال تحمیل اغراض خود است و می‌گوید مذاکره کنیم به این معنا که «هر چه ما دیکته کردیم شما بپذیرید»! قطعاً به هیچ وجه از جانب ایران اسلامی پذیرفته نمی‌شود.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما قطعاً حرف زور دشمن را نخواهیم پذیرفت، اما بر مبنای منطق اسلامی خود، ابایی نداریم که حرف طرف مقابل را ولو آنکه «دشمن» باشد بشنویم؛ مشروط بر آنکه حرف او زورگویانه و مترادف با تحمیل اغراض استکباری نباشد.

رئیس عدلیه با اشاره به اتحاد مقدسی که در ایران اسلامی حاکم است، تصریح کرد: مردمان ایران اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری متحد و منسجم هستند و تلاش مسئولان و کارگزاران نظام آن است که بر غنای این انسجام و وحدت افزوده شود؛ ما در خلال جنگ ۱۲ روزه اخیر افرادی را داشتیم که در داخل به عنوان منتقد و حتی معترض شناخته می‌شدند و برخی نیز احکام محکومیت داشتند، اما قاطعانه و صریح تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به وطن اسلامی را محکوم کردند و به حمایت از قوای نظامی و دفاعی کشور پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اطاعت از ولی‌فقیه در جامعه ما موج می‌زند و وحدت و انسجام زایدالوصف امروز ایران اسلامی، حول محور ولایت فقیه است؛ کارگزاران نظام نیز تابع رهبری معظم انقلاب هستند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به هوشیاری ایران اسلامی در قبال توطئه‌های دشمنان بیان داشت: ما نسبت به تحرکات و توطئه‌های دشمنان هوشیار هستیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به رویکرد همسایه محوری جمهوری اسلامی ایران، گفت: استحکام مراودات و مناسبات با همسایگان، از اولویت‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است و در این میان کشور عراق با عنایت به مشترکات فراوانی که میان ما وجود دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ ما با هیچ یک از همسایگانمان حتی آنها که در مواردی با دشمنان ما همسو هستند، سرستیز نداریم؛ مگر در مواردی که علنی در راستای توطئه‌های دشمن، برای ما مشکلاتی را پدید آورند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران طالب عزت و رفاه و سربلندی برای همه کشورهای اسلامی و همه همسایگان خود است و بر مبنای اصول قانونی خود نیز از مظلومین عالم حمایت می‌کند و حمایتش از جریان مقاومت استمرار خواهد داشت.

رئیس عدلیه بیان داشت: ظرفیت مراودات و مناسبات ایران و عراق در ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی، بسیار بیشتر و و سیع‌تر از آن چیزی است که اکنون وجود دارد و ما در جمهوری اسلامی ایران، متفق‌القول خواهان توسعه مراودات و مناسبات با عراق هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سیاست‌های تحریمی دشمنان علیه ایران اسلامی گفت: تحریم ایران اسلامی توسط دشمنان قطعاً خسارت‌هایی را به ما تحمیل کرده است و ما مُنکر این امر نیستیم، اما از دل این تحریم‌ها، پیشرفت‌ها، گشایش‌ها و خلاقیت‌هایی نیز رقم خورده است. مشکلات در کشور ما وجود دارد، اما حرکت کلی کشور ما روبه جلو و پیشرفت است و ما در برابر آمریکا و اسرائیل تحت هیچ شرایطی تسلیم نخواهیم شد.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به آمادگی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات و همکاری‌ها با کشور عراق، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است در کلیه حوزه‌های حقوقی، قضائی و کیفری به صورت دوجانبه و بین‌المللی، با کشور عراق همکاری و تعامل داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در این دیدار با اشاره به قرار داشتن در هفته وحدت، بیان داشت: باید همه مسلمین از پیامبر رحمت استمداد بطلبند تا با وحدت و همصدایی در برابر جهان استکبار بایستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در این دیدار به همراهی و همدلی عموم مسلمانان شیعه و سنی با جمهوری اسلامی ایران در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، روابط ایران و عراق را فراتر از روابط دو کشور و دو همسایه توصیف کرد و ضمن اشاره به مشترکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی ایران و عراق، گفت: سطح مبادلات تجاری ایران و عراق، قابلیت توسعه‌ی به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی را دارد.

حکیم همچنین در این دیدار، مطالبی را در رابطه با فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر عراق مطرح کرد.