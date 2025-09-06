  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

تجلیل از ۶ هزار پیشکسوت و فعال دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلیمان خواست خدایی عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی هفته دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد گفت: برنامه‌های خوب و گسترده‌ای برای این هفته پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس اشاره کرد.

وی اظهار کرد:: در این همایش یک میلیون پیشکسوت و فعال دفاع مقدس و مقاومت مورد تجلیل قرار می‌گیرند که در استان از ۶ هزار پیشکسوت و فعالان حوزه دفاع مقدس در روز سی و یکم شهریور تجلیل می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این مراسم به صورت همزمان و ویدئوکنفرانس در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار می‌شود، گفت: سهمیه استان و هزینه‌های مربوطه ابلاغ شده که پنجاه درصد سهمیه به خواهران و پنجاه درصد به برادران اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از صدا و سیمای مرکز استان به خاطر همکاری بسیار خوب در سال گذشته تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری در سال جاری با قوت بیشتری تداوم یابد.

سرهنگ خواست خدایی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اتمام ساختمان موزه دفاع مقدس و مقاومت تاکید کرد و گفت: علی‌رغم پیشرفت ۶۰ درصدی ساختمان موزه دفاع مقدساما متأسفانه کمتر از ۱۰ درصد از اعتبارات عمرانی مورد نیاز محقق شده است.

وی اعلام کرد: با توجه به دستور استاندار مبنی بر امکان جذب و جابجایی اعتبارات محقق‌نشده دستگاه‌ها، این دبیرخانه آمادگی کامل خود را برای اجرای این پروژه اعلام می‌کند و از سازمان برنامه و بودجه استان درخواست دارد تا نسبت به تأمین کامل اعتبارات اقدام کند.

