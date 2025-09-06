تجلیل از ۶ هزار پیشکسوت و فعال دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلیمان خواست خدایی عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی هفته دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد گفت: برنامههای خوب و گستردهای برای این هفته پیشبینی شده است که از جمله آن میتوان به همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس اشاره کرد.
وی اظهار کرد:: در این همایش یک میلیون پیشکسوت و فعال دفاع مقدس و مقاومت مورد تجلیل قرار میگیرند که در استان از ۶ هزار پیشکسوت و فعالان حوزه دفاع مقدس در روز سی و یکم شهریور تجلیل میشود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این مراسم به صورت همزمان و ویدئوکنفرانس در تمامی استانها و شهرستانها برگزار میشود، گفت: سهمیه استان و هزینههای مربوطه ابلاغ شده که پنجاه درصد سهمیه به خواهران و پنجاه درصد به برادران اختصاص یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از صدا و سیمای مرکز استان به خاطر همکاری بسیار خوب در سال گذشته تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری در سال جاری با قوت بیشتری تداوم یابد.
سرهنگ خواست خدایی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اتمام ساختمان موزه دفاع مقدس و مقاومت تاکید کرد و گفت: علیرغم پیشرفت ۶۰ درصدی ساختمان موزه دفاع مقدساما متأسفانه کمتر از ۱۰ درصد از اعتبارات عمرانی مورد نیاز محقق شده است.
وی اعلام کرد: با توجه به دستور استاندار مبنی بر امکان جذب و جابجایی اعتبارات محققنشده دستگاهها، این دبیرخانه آمادگی کامل خود را برای اجرای این پروژه اعلام میکند و از سازمان برنامه و بودجه استان درخواست دارد تا نسبت به تأمین کامل اعتبارات اقدام کند.
