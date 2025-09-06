جهاد تبیین باید به تقویت امید و اعتماد ملی منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی عصر شنبه در نشست قرارگاه جهاد تبیین استان، با قدردانی از حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و معاون سیاسی سپاه، اظهار کرد: اگر مردم به نظام جمهوری اسلامی اعتماد کنند و این اعتماد پایدار بماند، هدف اصلی ما در جهاد تبیین محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه صرف تأکید بر اهمیت جهاد تبیین کافی نیست، افزود: این مسیر نیازمند حضور میدانی، برنامه‌ریزی و تولید محتوای متناسب با نسل نوجوان و جوان است. دشمن امروز با هزینه‌های سنگین در حوزه فرهنگ و اجتماع به دنبال تخریب ارزش‌های ماست و باید با سلاح اخلاق، حقیقت و انسانیت در میدان حاضر شد.

استاندار همدان کاهش ۴۱ درصدی آمار خودکشی در استان را نتیجه ارتباط مستقیم با مردم دانست و تصریح کرد: این موفقیت محصول همت جمعی همه نهادها اعم از نماینده ولی‌فقیه، ائمه جمعه و دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجرایی است؛ اما اگر این اقدامات به‌درستی تبیین نشود، اثر اجتماعی آن کاهش می‌یابد.

ملانوری شمسی در ادامه با اشاره به تحقق ۱۲۱ درصدی تعهد اشتغال استان در سال گذشته، گفت: شیرینی این دستاوردها باید با روایتگری صحیح در ذهن مردم ماندگار شود.

وی خواستار استمرار جلسات قرارگاه جهاد تبیین شد و افزود: این قرارگاه باید محور هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و دانشگاهی باشد و با تصمیم‌گیری‌های هدفمند، همه ظرفیت‌ها را در مسیر هم‌افزایی قرار دهد.

استاندار همدان در پایان با تقدیر از همراهی سپاه، بسیج و سایر نهادها در بزنگاه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: با ایمان، امید و همدلی، در جنگ شناختی دشمن نیز همچون گذشته پیروز خواهیم شد.