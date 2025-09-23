به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری قرارگاه جهاد تبیین شهید حاجی‌زاده اظهار کرد: در شرایط کنونی، دشمنان پیش از هر اقدام نظامی، با بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای، تلاش می‌کنند امید مردم را تضعیف و بی‌اعتمادی ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه هیچ مدیر یا کارگزاری نباید خود را خارج از مأموریت جهاد تبیین بداند، افزود: مسئولیت ما روشنگری، ایجاد انگیزه و تقویت امید در جامعه است تا مردم همراهی خود با نظام را تداوم بخشند.

ملانوری‌شمسی با اشاره به اینکه جهاد تبیین نباید محدود به گروه‌های خاص باشد، خاطرنشان کرد: حتی نیروهای انقلابی که گاهی تحت تأثیر فضای رسانه‌ای دچار ناامیدی می‌شوند نیز باید مخاطب این جریان باشند.

استاندار همدان طرح پیشنهادی قرارگاه جهاد تبیین را شناسایی و آموزش نیروهای علاقه‌مند فعال در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: با شبکه‌سازی این افراد می‌توان گردانی رسانه‌ای تشکیل داد که در مواقع حساس، وظیفه تولید و انتشار محتوای تبیینی را بر عهده گیرد.

وی تأکید کرد: اقدامات مسئولان باید به اطلاع مردم برسد و مطالبات آنان نیز شنیده شود؛ چرا که اطلاع‌رسانی، مصداق بارز حق‌الناس و از وظایف اصلی مدیران است.

ملانوری‌شمسی در پایان با تقدیر از اعضای قرارگاه جهاد تبیین شهید حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: آموزش، سازماندهی و آماده‌سازی نیروهای رسانه‌ای، گام نخست در مقابله با عملیات روانی دشمن است و با هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌توان به نتایج مؤثر و ملموس دست یافت.